Haatzaaien tegen religieuze minderheden in India kende in 2024 een "verbluffende" toename, aldus een Amerikaanse denktank.

De alarmerende stijging was "nauw verweven met de ideologische ambities van de regerende Bharatiya Janata Party (BJP) en de bredere hindoe-nationalistische beweging", verklaarde het India Hate Lab (IHL) in een rapport op maandag.

India Hate Lab maakt deel uit van het in Washington gevestigde Center for the Study of Organized Hate (CSOH), een non-profit denktank.

Tijdens de fel bevochten nationale verkiezingen in India vorig jaar beschuldigden critici en burgerrechtenorganisaties premier Narendra Modi en zijn hindoe-nationalistische BJP ervan de retoriek tegen moslims tot ongekende niveaus op te voeren tijdens zijn campagne, in een poging de hindoe-meerderheid te mobiliseren.

Tijdens zijn bijeenkomsten noemde hij moslims "infiltranten" en beweerde hij dat de belangrijkste oppositiepartij, het Congres, de rijkdom van het land zou herverdelen naar moslims als zij zou winnen.

Modi won in juni een derde opeenvolgende termijn als premier, maar werd gedwongen een coalitieregering te vormen na een onverwachte verkiezingsnederlaag. Voor het eerst in tien jaar behaalde de BJP geen absolute meerderheid.

'Verbluffend'

De hindoe-nationalistische retoriek van de BJP heeft de meer dan 220 miljoen moslims in India steeds onzekerder gemaakt over hun toekomst.

"Het aantal incidenten van haatzaaien gericht tegen religieuze minderheden steeg van 668 in 2023 naar 1165 in 2024, wat een verbluffende stijging van 74,4 procent betekent," aldus het IHL-rapport.

Het voegde eraan toe dat "het feit dat 2024 een jaar van algemene verkiezingen was... een cruciale rol speelde in het vormgeven van de patronen van haatzaai-incidenten".

Volgens het rapport was 98,5 procent van de haatzaaiende uitlatingen gericht tegen moslims, waarbij meer dan twee derde van deze incidenten plaatsvond in staten die werden bestuurd door de BJP of haar bondgenoten.

'Bedreiging'

Meer dan 450 haatzaaiende toespraken werden gehouden door BJP-leiders, waarbij Modi zelf verantwoordelijk was voor 63 van deze toespraken, aldus het rapport.

De BJP gaf geen reactie op een verzoek om commentaar op het rapport voorafgaand aan de publicatie ervan.

"Moslims werden in het bijzonder afgeschilderd als een existentiële bedreiging voor hindoes en de Indiase natie," aldus het rapport.

"De meest alarmerende stijging was te zien in toespraken die opriepen tot de vernietiging van gebedshuizen," voegde het rapport toe.

Hindoe-supremacisten hebben de druk opgevoerd om religieuze locaties van moslims op te eisen.

Dat escaleerde nadat Modi een groot tempelcomplex ter ere van de god Ram inwijdde voorafgaand aan de verkiezingen van vorig jaar, gebouwd op de grond van een eeuwenoude moskee die door een door de BJP gesteunde menigte was verwoest.

Volgens de analyse van IHL waren Facebook, YouTube en X de belangrijkste platforms voor verspreiding.

IHL meldde dat 266 "anti-minderheids haatzaaiende toespraken van senior BJP-leiders" tijdens de verkiezingen tegelijkertijd werden uitgezonden via YouTube, Facebook en X via de officiële accounts van de partij en haar leiders.