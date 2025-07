De Turkse dronegigant Baykar heeft officieel de overname afgerond van de gerenommeerde Italiaanse luchtvaartfabrikant Piaggio Aerospace, zo maakte het Italiaanse Ministerie van Ondernemingen en Made in Italy maandag bekend.

De deal, die voor het eerst werd aangekondigd in december 2023, werd in Rome afgerond met de formele overdracht van zowel Piaggio Aero Industries als Piaggio Aviation—twee bedrijven die eerder onder buitengewone administratie stonden.

De overname markeert een zeldzaam moment van samenwerking tussen Turkse en Europese luchtvaartbelangen en zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op zowel de civiele als militaire luchtvaartsector in Europa.

Een strategische sprong voor de Italiaanse industrie

De Italiaanse minister van Ondernemingen, Adolfo Urso, prees de afronding van de deal als een keerpunt in het nieuw leven inblazen van een van de meest iconische industriële merken van het land.

“Dit is een strategische stap voor de herlancering van één van de historische namen in de Italiaanse luchtvaart, gesteund door een grote internationale investeerder wiens industriële plan nieuwe kansen biedt in de sector van onbemande vliegtuigen,” aldus Urso.

De minister benadrukte dat de overname de concurrentiepositie van Italië in de luchtvaart zal versterken en tegelijkertijd de industriële banden met Turkije zal verdiepen.

Hij wees op het effect van de deal op de bestaande samenwerking van Baykar met Leonardo, het grootste defensiebedrijf van Italië, en noemde het een toegangspoort tot een sterkere Europese positie in de luchtvaartmarkt.

Baykars visie: Erfgoed behouden, toekomst bouwen

Na het sluiten van de overeenkomst beschreef Haluk Bayraktar, CEO van Baykar, de stap als meer dan een zakelijke transactie, maar als een langetermijnverbintenis aan Europese innovatie.

“We willen Piaggio Aerospace opnieuw lanceren met een ambitieuze industriële visie die het erfgoed van het bedrijf eer aandoet en het volledige potentieel ervan benut”, zei hij.

Bayraktar bracht hulde aan de veerkracht van de werknemers van Piaggio, die het bedrijf overeind hielden tijdens jaren van onzekerheid, en beloofde samen met hen te werken aan nieuwe innovaties.

Selcuk Bayraktar, voorzitter en Chief Technology Officer van Baykar, sloot zich bij deze mening aan en noemde de overname een “grote eer”. Hij benadrukte dat het bedrijf zich ten doel stelt om de rol van Piaggio in zowel de burgerluchtvaart als defensietechnologieën te versterken.

“Ons doel is om dit historische merk nieuw leven in te blazen door te investeren in de productie van de P.180 Avanti EVO en de functie van Piaggio als centrum van excellentie op het gebied van onderhoud van Europese vliegtuigen en motoren uit te breiden”, aldus Bayraktar.

Selcuk Bayraktar voegde eraan toe dat Baykar zich sterk inzet om Piaggio’s unieke identiteit te behouden, terwijl het wordt afgestemd op de nieuwste wereldwijde normen op het gebied van veiligheid, prestaties en innovatie.

Piaggio herpositioneren in de wereldwijde luchtvaartsector

Het revitalisatieplan omvat de herintroductie van het P.180 Avanti EVO-vliegtuig met vernieuwde technologische mogelijkheden. Het bedrijf streeft er ook naar om aan de internationale vraag naar zijn toonaangevende gevechtsdrones – de Bayraktar TB2 en Bayraktar Akinci – te voldoen door deze te produceren in de Italiaanse fabrieken van Piaggio.

Tegelijkertijd is Baykar van plan een Europees centrum voor vliegtuig- en motoronderhoud op te zetten, waarmee Piaggio’s positie in het Europese luchtvaartsysteem verder wordt versterkt.

Het overkoepelende doel is om het erfgoed van het merk te behouden en tegelijkertijd te integreren in de toekomstige architectuur van onbemande luchtvaart in Europa.

Baykars snelle opkomst als wereldwijde dronegigant

Baykar, opgericht in 2003, is uitgegroeid tot 's werelds grootste exporteur van onbemande luchtvaartuigen (UAV's). In zowel 2023 als 2024 boekte het bedrijf 1,8 miljard dollar aan exportinkomsten, waarbij meer dan 90 procent van zijn inkomsten afkomstig was uit internationale markten.

Baykar heeft exportovereenkomsten gesloten met 35 landen voor zijn Bayraktar TB2-drone en met 15 landen voor zijn geavanceerder Akinci-model.

Het bedrijf werd vier jaar op rij uitgeroepen tot de grootste defensie- en luchtvaartexporteur van Turkije en stond in zowel 2023 als 2024 in de top 10 van exporteurs in alle sectoren van het land.

Volgens gegevens van de Turkse Exporteursvereniging en het Presidium van Defensie-industrieën was Baykar in 2023 goed voor een derde van de totale defensie-export van Turkije en in 2024 voor een kwart, waarmee het zijn positie als belangrijke motor van de hightechproductie in Turkije veiligstelde.