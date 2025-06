Het aantal islamofobe aanvallen en discriminatiegevallen in de Duitse hoofdstad is in 2024 bijna verdubbeld tot een alarmerend aantal van 644 incidenten, volgens een nieuw monitoringsrapport dat woensdag werd gepubliceerd.

"Het nieuwe jaarverslag schetst een alarmerend beeld van onze stad," zei Rima Hanano, co-directeur van de rechtenorganisatie CLAIM, tijdens een persconferentie in Berlijn. Ze riep de autoriteiten op om krachtigere maatregelen te nemen tegen het toenemende anti-moslimracisme.

"We hebben in 2024 644 antimoslim aanvallen en discriminatiegevallen gedocumenteerd, wat een stijging van bijna 70 procent betekent in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit komt neer op bijna twee anti-moslimincidenten per dag hier in Berlijn," zei ze.

Vrouwen waren bijzonder vaak het doelwit van de aanvallen, goed voor bijna tweederde van de gevallen (64 procent) waarbij het geslacht bekend was, aldus Hanano. Ze voegde eraan toe dat veel slachtoffers op het moment van de incidenten vergezeld werden door hun kinderen.

Uit het rapport bleek dat discriminatie op scholen, bij huisvesting en op de werkplek het grootste deel van de gedocumenteerde gevallen uitmaakte, gevolgd door verbale aanvallen.

Hanano benadrukte dat de gedocumenteerde gevallen waarschijnlijk slechts een fractie van de werkelijke incidenten vertegenwoordigen, wat suggereert dat de daadwerkelijke aantallen veel hoger kunnen liggen.

Een toename van islamofobie

Islamofobie nam merkbaar toe nadat conflicten in het Midden-Oosten verhevigd waren, merkte ze op, en voegde eraan toe dat soortgelijke stijgingen ook werden waargenomen na terroristische aanslagen in Duitsland. Politici en media kaderden moslims vaak in als veiligheidsrisico's, wat een sfeer van wantrouwen en discriminatie creëerde.

"Moslims werden herhaaldelijk onder algemene verdenking geplaatst en afgeschilderd als een veiligheidsprobleem," zei Hanano.

"Sommige mensen voelen zich aangemoedigd en gelegitimeerd door dergelijke debatten en discoursen. En wat echt verontrustend is, is dat zelfs kinderen en jongeren op straat worden aangevallen, zowel verbaal als fysiek."

Duitsland heeft na Frankrijk de op één na grootste moslimbevolking van West-Europa, met bijna 5,5 miljoen moslims op een totale bevolking van bijna 84 miljoen inwoners.

In de afgelopen jaren heeft het land een toename gezien van islamofobisch gedachtegoed geweld, aangewakkerd door extreemrechtse politieke partijen en bewegingen, waaronder de oppositiepartij Alternative für Deutschland (AfD).