De officier van justitie beweert dat de verdachten spraken over het maken van bommen, het aanvallen van mensen en het in brand steken van verschillende locaties. Aan het begin van Barracuda, de eerste voorlopige hoorzitting in het strafproces, heeft het Openbaar Ministerie deze verklaring woensdag afgelegd.
In juli 2024 ontving de politie een anonieme brief over een van de verdachten, wat aanleiding gaf tot het starten van het onderzoek naar de groep. Tijdens operaties in Friesland en andere gebieden werden wapens, munitie, mogelijke explosieven en grondstoffen voor het maken van het gif ricine aangetroffen.
Derde wereldoorlog
Ritske B. (66) uit Leeuwarden, een van de verdachten, ontkent deelname aan een criminele groep die een terroristische aanslag heeft georganiseerd. Woensdag zei zijn advocaat in de rechtbank in Leeuwarden: “Hij verklaarde dat hij geen aanslag heeft gepland en dat hij geweld niet goedkeurt.”
De politie heeft in juni tijdens huiszoekingen bij hem wapens aangetroffen. Zijn advocaat verklaarde: “Hij beweert dat hij deze heeft gekocht om zichzelf en zijn familie te beschermen in geval van een Derde Wereldoorlog.”
De politie heeft tijdens de huiszoeking ook flessen ricinusolie en een recept voor ricine aangetroffen, aldus het Openbaar Ministerie. De advocaat beweert dat B. alleen van plan was ricinusolie te winnen voor huidbehandeling na een handoperatie.