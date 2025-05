Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op de stad en de haven van Latakia, in het noordwesten van Syrië. Dit is de laatste in een reeks aanvallen op Syrië sinds de val van het regime van Bashar al-Assad afgelopen december.

Volgens het Syrische staatsnieuwsagentschap SANA waren de Israëlische luchtaanvallen gericht op de omgeving van de Al-Abyad-haven en de stad Latakia in de vroege uren van donderdag. Het agentschap voegde eraan toe dat de relevante autoriteiten de getroffen locaties onderzoeken om te verzekeren dat er geen slachtoffers zijn gevallen door de Israëlische aanvallen.

Het Syrische Ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op de Israëlische aanval.

Afgelopen dinsdag werden zeven Syrische burgers gedood en raakten meerdere anderen gewond bij een Israëlische inval en beschietingen in de stad Koya in het westen van Daraa, in het zuiden van Syrië.

Na de val van het regime van Bashar al-Assad breidde Israël zijn bezetting van de Syrische Golanhoogten uit door de gedemilitariseerde bufferzone binnen te vallen. Deze actie was in strijd met de ontwapeningsafspraak van 1974 met Syrië. Israël voerde ook honderden luchtaanvallen uit op militaire locaties en middelen in heel Syrië, waaronder gevechtsvliegtuigen, raketsystemen en luchtverdedigingsinstallaties, volgens rapporten.

Assad, de voormalige leider van het Syrische regime gedurende bijna 25 jaar, vluchtte naar Rusland nadat anti-regimegroepen op 8 december de controle over Damascus overnamen. Hiermee kwam een einde aan het Baath-partijregime, dat sinds 1963 aan de macht was.

Ahmed Alsharaa, die de anti-regimetroepen leidde om Assad af te zetten, werd eind januari uitgeroepen tot president voor een overgangsperiode.