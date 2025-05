De Indiase premier Narendra Modi heeft aangekondigd dat water uit India, dat voorheen over de grenzen stroomde, zal worden tegengehouden. Deze verklaring komt enkele dagen nadat India een belangrijke waterovereenkomst met aartsrivaal Pakistan heeft opgeschort.

New Delhi heeft Islamabad beschuldigd van het steunen van een dodelijke aanval op toeristen aan de Indiase kant van het betwiste Kasjmir vorige maand, wat heeft geleid tot een reeks verhitte dreigementen en diplomatieke tit-for-tat maatregelen.

Pakistan ontkent de beschuldigingen.

Op dinsdag lanceerden de Indiase strijdkrachten 'Operatie Sindoor' en vielen negen doelen aan in Pakistan en door Pakistan bestuurd Jammu en Kashmir.

De Pakistaanse militaire woordvoerder verklaarde dat India raketten heeft afgevuurd op drie locaties en waarschuwde dat Islamabad zal reageren.

Eerder in zijn toespraak noemde Modi Islamabad niet specifiek, maar de ontwikkelingen volgen op de opschorting van India's deelname aan het 65 jaar oude Induswaterverdrag, dat water reguleert dat cruciaal is voor Pakistan voor consumptie en landbouw.

"Het water van India stroomde vroeger naar buiten, nu zal het voor India stromen," zei Modi in New Delhi.

"Het water van India zal worden gestopt voor India's belangen en worden gebruikt voor India."

Pakistan heeft gewaarschuwd dat het manipuleren van zijn rivieren als "een oorlogsdaad" zal worden beschouwd.

Experts wijzen echter ook op het feit dat de bestaande dammen in India niet de capaciteit hebben om water volledig te blokkeren of om te leiden, maar alleen de timing van de waterstroom kunnen reguleren.

Internationale druk is toegenomen op zowel New Delhi als Islamabad, die al meerdere oorlogen hebben uitgevochten over Kashmir.

"We blijven Pakistan en India aansporen om te werken aan een verantwoordelijke oplossing die langdurige vrede en regionale stabiliteit in Zuid-Azië waarborgt," zei Tammy Bruce, woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, tegen verslaggevers.

'Niet natuurlijk'

Eerder op dinsdag beschuldigde Islamabad India ervan de stroom van de Chenab-rivier te hebben veranderd, een van de drie rivieren die volgens het nu opgeschorte verdrag onder Pakistaanse controle vallen.

"We hebben veranderingen in de rivier (Chenab) waargenomen die helemaal niet natuurlijk zijn," zei Kazim Pirzada, minister van irrigatie voor de Pakistaanse provincie Punjab, tegen AFP.

Punjab, dat grenst aan India en de thuisbasis is van bijna de helft van de 240 miljoen inwoners van Pakistan, is het agrarische hart van het land. "De meeste impact zal worden gevoeld in gebieden met minder alternatieve waterwegen," waarschuwde Pirzada.

"Op een dag had de rivier een normale instroom en de volgende dag was deze sterk verminderd," voegde hij eraan toe.

In door Pakistan bestuurd Kashmir werden op 26 april grote hoeveelheden water uit India vrijgelaten, volgens het Jinnah Institute, een denktank geleid door een voormalige Pakistaanse minister van klimaatverandering.

"Dit wordt gedaan zodat wij het water niet kunnen gebruiken," voegde Pirzada eraan toe.

De Indus-rivier is een van de langste rivieren van Azië en doorkruist uiterst gevoelige grenslijnen tussen India en Pakistan in het betwiste, overwegend islamitische Kashmir — een Himalaya-gebied dat beide landen volledig claimen.

Rebellen in door India bestuurd Kashmir voeren sinds 1989 een opstand, met als doel onafhankelijkheid of een fusie met Pakistan.

India beschuldigt zijn buurman regelmatig van steun aan gewapende groepen achter de opstand.

Modi had al eerder gedreigd water als wapen te gebruiken in 2016.

"Bloed en water kunnen niet samen stromen," zei hij destijds.