Volgens de Federal Aviation Administration (FAA) is er brand ontstaan ​​in een vliegtuig van American Airlines op de grond van Denver International Airport.

Vlucht 1006, een Boeing 737-800, vertrok vanaf Colorado Springs Airport met bestemming Dallas Fort Worth International Airport, maar werd omgeleid naar Denver nadat de bemanning trillingen in de motor rapporteerde, aldus de FAA in een verklaring op donderdag.

"Na de landing en tijdens het taxiën naar de gate vatte een motor vlam, en de passagiers evacueerden het vliegtuig via de glijbanen," voegde de FAA eraan toe.

In totaal werden 172 passagiers en zes bemanningsleden uit het vliegtuig gehaald en naar de terminal gebracht, volgens de luchthaven.

De FAA heeft aangekondigd het incident te onderzoeken.

De motorbrand is het meest recente incident in een reeks opvallende luchtvaartongevallen die vragen hebben opgeroepen over de veiligheid van de Amerikaanse luchtvaart, waaronder de botsing op 29 januari tussen een regionaal vliegtuig van American Airlines en een legerhelikopter, waarbij 67 mensen omkwamen.