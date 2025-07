Groot-Brittannië verwierp woensdag de Israëlische kritiek dat het de verzetsgroep Hamas zou belonen door plannen te maken om een Palestijnse staat te erkennen, tenzij Israël stappen onderneemt om de situatie in Gaza te verbeteren en vrede te bevorderen.

Premier Keir Starmer stelde een ultimatum met een deadline in september, wat direct leidde tot een scherpe reactie van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die zei dat deze beslissing Hamas beloont.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump gaf aan dat hij niet vond dat Hamas "beloond" zou moeten worden met de erkenning van Palestijnse onafhankelijkheid.

Maar de Britse minister van Transport, Heidi Alexander, die door de regering was aangewezen om woensdag vragen van de media te beantwoorden, verklaarde: "Dit is geen beloning voor Hamas.

Hamas is een verachtelijke terroristische organisatie die verschrikkelijke wreedheden heeft begaan. Dit gaat over het Palestijnse volk. Het gaat over die kinderen in Gaza die van de honger sterven," aldus Alexander.

"We moeten de druk op de Israëlische regering opvoeren om de beperkingen op te heffen en hulp terug naar Gaza te krijgen," voegde ze eraan toe.

De beslissing van Starmer volgt op die van de Franse president Emmanuel Macron, die vorige week aankondigde dat Parijs in september de Palestijnse staat zou erkennen. Frankrijk zou daarmee een van de eerste grote westerse mogendheden zijn die deze stap zet, vanwege de erbarmelijke humanitaire omstandigheden in de enclave.

Eerder waren Groot-Brittannië en Frankrijk, net als andere westerse landen, toegewijd aan Palestijnse onafhankelijkheid, maar alleen als doel dat bereikt zou worden na onderhandelingen met Israël.

In een televisietoespraak op dinsdag zei Starmer dat het noodzakelijk was geworden om actie te ondernemen omdat het vooruitzicht op een tweestatenoplossing nu bedreigd wordt.

Groot-Brittannië zou deze stap zetten tijdens de Algemene Vergadering van de VN in september, tenzij Israël substantiële stappen onderneemt om meer hulp toe te laten in Gaza, duidelijk maakt dat het de bezette Westelijke Jordaanoever niet zal annexeren en zich inzet voor een langetermijn-vredesproces dat een tweestatenoplossing oplevert, aldus Starmer.

Volgens een Britse regeringsfunctionaris zou de meest directe impact van de erkenning van een Palestijnse staat door Groot-Brittannië een opwaardering van de diplomatieke betrekkingen kunnen zijn.

Momenteel herbergt Groot-Brittannië een Palestijnse missie in Londen, die zou kunnen worden opgewaardeerd tot een ambassade. Groot-Brittannië zou uiteindelijk ook een ambassade kunnen openen op de bezette Westelijke Jordaanoever, aldus de functionaris.

De Moslimraad van Groot-Brittannië, de grootste islamitische koepelorganisatie van het land, verklaarde dat het stellen van voorwaarden aan erkenning in tegenspraak is met het verklaarde standpunt van de regering dat staatsvorming een onvervreemdbaar recht is van het Palestijnse volk.