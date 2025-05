Een hoge Russische functionaris heeft verklaard dat de Turkse metropool Istanbul de “belangrijkste platform” wordt voor onderhandelingen tussen Moskou en Kiev. Eerder deze maand hebben de twee landen daar hun eerste directe gesprekken in drie jaar gevoerd.

“Het platform in Istanbul wordt het belangrijkste platform voor onderhandelingen over alle zaken die de Zwarte Zee betreffen, de Zwarte Zee-deal, de graandeal en nu ook de Russisch-Oekraïense onderhandelingen,” zei Sergej Sjojgoe, secretaris van de Russische Veiligheidsraad, tijdens een ontmoeting met Okay Memiş, de secretaris-generaal van de Turkse Nationale Veiligheidsraad, op donderdag volgens het Russische nationale nieuwsagentschap Tass.

Het rapport vermeldde verder dat Sjojgoe de Turkse leiding bedankte voor het bieden van een platform voor directe gesprekken tussen Rusland en Oekraïne.

“We weten dat Ankara aanzienlijke inspanningen heeft geleverd, onder andere op het gebied van veiligheid, om optimale omstandigheden te creëren voor het werk van de delegaties,” werd Sjojgoe verder geciteerd.

Op 16 mei hebben Rusland en Oekraïne hun eerste directe gesprekken in drie jaar gehouden in Istanbul. Tijdens deze gesprekken kwamen beide partijen overeen tot een grootschalige gevangenenruil, waarbij in totaal 1.000 mensen van elke kant betrokken waren.

Beide partijen kwamen tijdens de door Turkije gefaciliteerde gesprekken ook overeen om de onderhandelingen voort te zetten met het oog op een wapenstilstand.