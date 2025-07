In de regio Rotterdam hebben gisteravond en vannacht op verschillende locaties zeker vier explosies plaatsgevonden. Er waren incidenten bij woningen in Capelle aan den IJssel en Rotterdam, evenals bij winkels in Rotterdam en Schiedam. In de nacht van maandag op dinsdag vonden er bovendien drie explosies in korte tijd plaats.

Een explosie in een cosmeticawinkel in Schiedam veroorzaakte aanzienlijke schade. De ontploffing, die rond 03.30 uur plaatsvond, was zelfs tot in Rotterdam hoorbaar, meldt omroep Rijnmond. De ruiten van de winkel zijn gebroken en er is ook schade aan de gevel van het pand. Daarnaast zijn de ruiten van de bovenliggende woningen gesprongen.

Eerder in de nacht, rond 02.45 uur, vond er een explosie plaats bij een waterpijpwinkel in Rotterdam-West. Ook hier zijn de ruiten gebroken en is er schade aan de voordeur en de gevel van het gebouw.

Wat betreft woningen, vond er gisteravond een explosie plaats bij een portiekwoning in Capelle aan den IJssel, maar gelukkig raakte niemand gewond. Deze explosie veroorzaakte schade aan de brievenbussen en de portiek.

In de Rotterdamse wijk Ommoord ontplofte rond 01.00 uur zwaar vuurwerk in de voortuin van een huis. Er zijn echter geen details bekend over de schade die hierbij is ontstaan.