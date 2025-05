Een Democratische Amerikaanse wetgever heeft een record verbroken voor de langste toespraak in de geschiedenis van de Senaat, door meer dan 25 uur lang te staan en een vurig protest te houden tegen President Donald Trumps 'ongrondwettelijke' acties.

De vertoning van uithoudingsvermogen van senator Cory Booker — om het woord te voeren moest hij blijven staan ​​en kon hij niet eens naar het toilet — deed denken aan de beroemde scène uit Frank Capra's filmklassieker uit 1939 "Mr. Smith Goes to Washington."

De langste toespraak in de Senaat tot dinsdag werd gehouden door Strom Thurmond uit South Carolina, die 24 uur en 18 minuten lang een obstructie voerde tegen de Civil Rights Act van 1957.

Booker, slechts de vierde zwarte senator die ooit in het orgaan werd gekozen, overtrof deze mijlpaal op dinsdag. Zijn stem klonk nog steeds krachtig maar emotioneel toen hij eindigde na 25 uur en vijf minuten.

'Dit is een moreel moment. Het gaat niet om links of rechts. Het gaat om goed of fout,' zei hij bij het afronden, voordat hij uiteindelijk verklaarde 'Mevrouw de voorzitter, ik geef het woord terug.'

De 55-jarige senator uit New Jersey vond nog ruimte voor humor toen hij het record verbrak: 'Ik wil nog een beetje doorgaan en dan moet ik echt wat biologische urgentie aanpakken.'

Hoewel Bookers marathon niet daadwerkelijk de Republikeinse meerderheid blokkeerde bij stemmingen in de Senaat, zoals bij een echte filibuster het geval zou zijn, werd zijn verzet snel een verzamelpunt voor de geplaagde Democraten.

Booker, een voormalig presidentskandidaat, nam maandag om 19:00 uur (23:00 GMT) het commando over in de kamer en eindigde dinsdag om 20:05 uur.

Hij haalde uit naar Trumps radicale kostenbesparende beleid, waardoor zijn belangrijkste adviseur Elon Musk, de rijkste persoon ter wereld, hele overheidsprogramma's heeft geschrapt zonder toestemming van het Congres.

De senator zei dat Trumps agressieve greep naar steeds meer uitvoerende macht de Amerikaanse democratie in gevaar had gebracht.

"Amerikanen van alle achtergronden worden onnodig ontberingen aangedaan. En instellingen die speciaal zijn in Amerika, die kostbaar zijn en die uniek zijn in ons land, worden roekeloos — en ik zou zeggen zelfs ongrondwettelijk — beïnvloed, aangevallen, zelfs vernietigd," zei Booker.

"In slechts 71 dagen heeft de president van de Verenigde Staten zoveel schade toegebracht aan de veiligheid, financiële stabiliteit en de kernfundamenten van onze democratie van Amerikanen," zei hij.

Maar hij had bemoedigende woorden voor Trumps tegenstanders, en zei toen dat "de macht van het volk groter is dan de mensen aan de macht."

Democraten worstelen

Democratische wetgevers, in de minderheid in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden, hebben geworsteld met de vraag hoe ze Trumps pogingen om de overheid te verkleinen, deportaties op te voeren en een groot deel van de politieke normen van het land te verscheuren, kunnen afzwakken.

"Ik wil u gewoon bedanken dat u de hele nacht voor dit land hebt gewaakt," zei senator Raphael Warnock tegen Booker op de vloer.

Booker wijdde een groot deel van zijn toespraak aan kritiek op Trumps beleid, maar om de tijd te doden, reciteerde hij ook poëzie, besprak hij sport en beantwoordde hij vragen van collega's.

"Als u van uw naaste houdt, als u van dit land houdt, toon dan uw liefde. Stop ze met wat ze proberen te doen," zei hij.

Omdat Bookers obstructie niet plaatsvond tijdens de stemming over een wetsvoorstel, was het technisch gezien geen filibuster. Maar dit is de eerste keer tijdens Trumps termijn dat Democraten opzettelijk zaken in de Senaat hebben geblokkeerd.