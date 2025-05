Een federaal hof van beroep heeft bevolen dat de Turkse promovenda Rumeysa Ozturk wordt overgebracht naar een rechtbank in Vermont, een tegenslag voor de regering-Trump die haar wil uitzetten vanwege haar pro-Palestijnse uitspraken.

Advocaten van het Ministerie van Justitie hebben geprobeerd te voorkomen dat Ozturk wordt overgeplaatst van een immigratie gevangenis in de zuidelijke staat Louisiana naar een federale rechtbank in Vermont, in het noordoosten van de VS, waar een rechter een hoorzitting over haar borg heeft vastgesteld voor 9 mei. Het proces in die rechtbank gaat over haar voortdurende detentie door Immigratie en Douane Handhaving (ICE) na haar arrestatie in maart.

Een panel van drie rechters van het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Tweede Circuit hoorde dinsdag argumenten van het ministerie van Justitie en Ozturks advocaat voordat het zijn uitspraak deed.

De rechters verwierpen het verzoek van de regering om een eerdere uitspraak van een lagere rechtbank, die Ozturks terugkeer naar Vermont verplichtte, ongedaan te maken. Ze gaven de regering-Trump een week de tijd om haar terug te brengen naar de staat, zodat ze de hoorzittingen kan bijwonen die zijn gepland door districtsrechter William Sessions.

Het is onduidelijk of de regering-Trump in beroep zal gaan tegen de uitspraak bij het Hooggerechtshof.

President Donald Trump uitte eerder op woensdag kritiek op het Amerikaanse rechtssysteem via sociale media. Hij verklaarde onder meer dat het systeem hem niet toestaat het werk te doen waarvoor hij is gekozen.

"Activistische rechters moeten de regering-Trump toestaan om moordenaars en andere criminelen die illegaal ons land zijn binnengekomen, ZONDER VERTRAGING uit te zetten!!!" schreef hij.

"Niemand mag worden opgesloten vanwege hun politieke opvattingen"

Ozturk werd op 25 maart gearresteerd door ICE-agenten in burger terwijl ze over straat liep in Somerville, Massachusetts, midden op de dag. Ze werd vervolgens snel door drie staten vervoerd voordat ze in een immigratie gevangenis in Louisiana werd geplaatst.

Ozturk was mede-auteur van een opiniestuk dat vorig jaar kritisch was over de oorlog van Israël in Gaza. Dit artikel, gepubliceerd in de studentenkrant van Tufts University, speelt een centrale rol in de lopende immigratie zaak.

"Niemand mag worden gearresteerd en opgesloten vanwege hun politieke opvattingen. Elke dag dat Rumeysa Ozturk in detentie blijft, is een dag te veel," zei Esha Bhandari, een advocaat van de American Civil Liberties Union die Ozturk vertegenwoordigde tijdens de hoorzitting op dinsdag, in een verklaring na de uitspraak van het hof van beroep.

"We zijn dankbaar dat de rechtbank het verzoek van de regering om haar geïsoleerd te houden van haar gemeenschap en juridische vertegenwoordiging heeft afgewezen terwijl ze haar zaak voor vrijlating voortzet," voegde Bhandari eraan toe.

Tijdens herhaalde ondervraging door rechter Barrington D. Parker op dinsdag weigerde assistent procureur-generaal Drew Ensign te zeggen of Ozturks uitspraken beschermd waren door de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet.

"Edelachtbare, we hebben daar geen standpunt over ingenomen," zei Ensign, voordat hij betoogde dat hij "op dit moment geen bevoegdheid heeft om daar een standpunt over in te nemen."

De beslissing van het hof van beroep om de regering-Trump een week de tijd te geven om Ozturk over te brengen, werpt twijfel op over de haalbaarheid van de geplande hoorzitting op vrijdag.