Een federaal hof van beroep in de VS heeft president Donald Trump voorlopig toegestaan om tarieven te blijven innen onder een noodwet, terwijl zijn regering in beroep gaat tegen een uitspraak die het grootste deel van zijn kenmerkende economische beleid ongeldig verklaart.

Het Hof van Beroep voor het Federale Circuit keurde donderdag een spoedverzoek van de Trump-regering goed, waarin werd gesteld dat een opschorting "cruciaal is voor de nationale veiligheid van het land".

Het hof van beroep heeft de uitspraak van een federale handelsrechtbank, die een dag eerder was gedaan, tijdelijk opgeschort.

Het hof gaf geen mening of motivering, maar droeg de eisers in de zaak op om uiterlijk 5 juni te reageren en de regering om uiterlijk 9 juni te antwoorden.

Trump wordt geconfronteerd met meerdere rechtszaken waarin wordt betoogd dat zijn "Liberation Day"-tarieven zijn bevoegdheden te buiten gaan en het handelsbeleid van het land afhankelijk maken van zijn persoonlijke beslissingen.

Juridisch heen-en-weer

De Internationale Handelsrechtbank oordeelde woensdag dat Trump niet de bevoegdheid had onder de International Emergency Economic Powers Act om brede tarieven op te leggen. De Trump-regering ging snel in beroep tegen deze uitspraak, waarmee een juridische strijd begon over een belangrijk economisch beleid dat volgens Trump de Amerikaanse economie opnieuw op productie zal richten, maar waarvan critici waarschuwen dat het de kosten voor kleine bedrijven en consumenten kan verhogen.

Donderdagmiddag bekritiseerde de perssecretaris van het Witte Huis, Karoline Leavitt, de beslissing van de CIT en noemde de drie rechters tellende panel "activistische rechters," ondanks dat een van hen door Trump zelf was benoemd tijdens zijn eerste ambtstermijn.

Ze voegde eraan toe dat de uitspraak "de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten op het wereldtoneel dreigt te ondermijnen."