De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan en de minister van Nationale Defensie Yasar Guler zullen op 9 juli Pakistan bezoeken als onderdeel van inspanningen om het strategische partnerschap tussen beide landen te versterken en de bilaterale samenwerking voor regionale vrede te verdiepen.

Volgens bronnen binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal de Turkse delegatie vergaderingen houden met de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Ishaq Dar, en veldmaarschalk Syed Asim Munir, de legerchef.

Turkije en Pakistan onderhouden nauwe bilaterale betrekkingen op het gebied van economie, handel en defensie. Het bezoek op hoog niveau wordt verwacht de samenwerking op het gebied van veiligheid en terrorismebestrijding verder te bevorderen.

Ankara en Islamabad delen gemeenschappelijke strategische belangen in regionale stabiliteit, vooral in de context van problemen veroorzaakt door terrorisme. Beide landen hebben zich gezamenlijk uitgesproken over belangrijke uitdagingen waarmee de moslimwereld wordt geconfronteerd, met name de Palestijnse kwestie.

De Turkse en Pakistaanse functionarissen zullen naar verwachting de voortgang bespreken die is geboekt sinds de vergadering van de Hoge Strategische Samenwerkingsraad (HLSCC), die in februari 2025 in Islamabad werd gehouden. Ook zullen zij de voorbereidingen bespreken voor de volgende bijeenkomst, die gepland staat in Turkije in 2026.

Turkije was het eerste land dat Islamabad benaderde en India’s grensoverschrijdende luchtaanvallen veroordeelde, waarbij 31 burgers omkwamen aan het begin van de vierdaagse oorlog tussen de twee Zuid-Aziatische landen in mei. Ankara heeft sindsdien herhaaldelijk zijn vastberadenheid uitgesproken om vrede en stabiliteit in de regio te ondersteunen.

De Turkse delegatie zal naar verwachting ook maatregelen bespreken om de bilaterale defensiesamenwerking te versterken. Beide landen beschouwen de instabiliteit in Afghanistan als een directe bedreiging voor de regionale veiligheid en stabiliteit.

Pakistan steunt Turkije in de strijd tegen terroristische organisaties zoals FETO, PKK en Daesh. Volgens een rapport uit 2023 is Turkije nu de op een na grootste wapenleverancier van Pakistan. Ankara voorzag in 2023 11 procent van de totale wapenbehoefte van Islamabad door wapens en munitie ter waarde van $21 miljoen te exporteren.

Fidan bracht zijn eerste officiële bezoek aan Pakistan van 18 tot 20 mei 2024. Hij ontmoette de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Dar het meest recent op 21 en 22 juni in Istanbul tijdens de 51e bijeenkomst van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC).

De betrekkingen tussen beide landen werden geïnstitutionaliseerd op het hoogste politieke niveau via de Hoge Samenwerkingsraad, opgericht in 2009, die later werd opgewaardeerd tot de Hoge Strategische Samenwerkingsraad (HLSCC).

Binnen dit kader bieden HLSCC-vergaderingen een belangrijke gelegenheid om bilaterale betrekkingen uitgebreid te bespreken en te verbeteren.

Het handelsvolume tussen beide landen bedraagt ongeveer $1 miljard. In 2024 bereikte het handelsvolume $1,3 miljard, met Turkse exporten ter waarde van $918 miljoen en importen ter waarde van $440 miljoen.

De totale Turkse investeringen in Pakistan bedragen ongeveer $2 miljard. Turkse aannemers hebben 72 projecten in Pakistan uitgevoerd, met een totale waarde van ongeveer $3,5 miljard.

Er worden initiatieven ontwikkeld om nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te creëren op het gebied van energie en kritieke mineralen tussen beide landen. De Joint Bidding Agreement, ondertekend in april 2025 tussen Turkish Petroleum Corporation en drie nationale oliemaatschappijen van Pakistan, die gezamenlijke olie- en gasexploratie mogelijk maakt, wordt beschouwd als een belangrijke stap.