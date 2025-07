De Chinese president Xi Jinping zei donderdag dat de Europese Unie "juiste strategische keuzes" moet maken en riep de leiders van het blok op om "vertrouwen en communicatie" te versterken te midden van wereldwijde onzekerheid, aldus de staatsomroep CCTV.

In zijn openingswoorden tijdens de 25e EU-China-top, die plaatsvond in de Grote Hal van het Volk in Peking, benadrukte Xi dat de Chinese en Europese leiders aan de verwachtingen van de bevolking moeten voldoen.

De Chinese leider ontmoette samen met premier Li Qiang de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa.

"Hoe ernstiger en complexer de internationale situatie, des te meer moeten China en de EU de communicatie versterken, wederzijds vertrouwen vergroten en de samenwerking verdiepen," zei Xi tegen von der Leyen en Costa.

‘Wederzijds voordelige samenwerking’

Ook kwesties als handelsonevenwicht, markttoegang en zeldzame aardmetalen staan op de agenda.

Von der Leyen noemde de top een kans om "zowel onze relatie te bevorderen als opnieuw in balans te brengen."

"Ik ben ervan overtuigd dat er een wederzijds voordelige samenwerking mogelijk is," zei ze in een bericht op X kort voor de top.

De bijeenkomst vindt plaats terwijl beide partijen 50 jaar diplomatieke betrekkingen herdenken, met een jaarlijkse handelsomzet van meer dan 860 miljard dollar.