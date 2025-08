De steun onder Amerikaanse volwassenen voor de genocidale oorlog van Israël tegen Gaza in Palestina is sterk gedaald. Volgens een nieuwe Gallup-peiling keurt nu slechts ongeveer een derde de militaire aanval van Israël goed en keurt ongeveer zes op de tien deze af — een daling ten opzichte van ongeveer de helft in oktober 2023, toen de militaire invasie van Israël begon.

De afkeuring van de 21 maanden durende vernietigende aanval van Israël is groter onder democraten en jongvolwassenen dan onder republikeinen en oudere Amerikaanse burgers.

Uit de peiling bleek ook dat 52 procent van de Amerikaanse volwassenen een ongunstige mening heeft over de Israëlische premier Benjamin Netanyahu – zijn slechtste score sinds Gallup in 1997 begon met het meten van zijn populariteit.

De peiling werd gehouden van 7 tot 21 juli, temidden van een stijgend aantal burgerslachtoffers en een zich verdiepende hongercrisis in Gaza, als gevolg van het besluit van Israël om voedselhulp te blokkeren voor de belegerde enclave als onderdeel van zijn berekende plan om de bevolking uit te hongeren.