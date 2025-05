Een hoge functionaris van Elon Musk's Afdeling Overheidsefficiëntie (DOGE) neemt een leidinggevende rol op zich bij het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID), volgens een e-mail die is verkregen door The Associated Press. Hiermee krijgt DOGE een toppositie binnen een agentschap dat het mede heeft geholpen te ontmantelen.

Jeremy Lewin, die een centrale rol heeft gespeeld in de inspanningen van DOGE om de overheid te verkleinen bij USAID en andere federale agentschappen, wordt minstens de tweede DOGE-medewerker die tijdens de Trump-regering wordt benoemd in een toppositie. Dit formaliseert verder de betrokkenheid van Musk's medewerkers binnen de federale overheid.

De belangrijke rol die DOGE-teams hebben gespeeld in het streven van de regering om de omvang van de overheid drastisch te verkleinen, heeft verdeeldheid onder het publiek en de wetgevers veroorzaakt.

Musk heeft zowel zware kritiek als steun ontvangen voor zijn rigoureuze aanpak van ontslagen en het schrappen van programma's.

Pete Marocco, een politieke benoeming onder de Trump-regering die als plaatsvervangend hoofd van USAID diende, maakte de verandering dinsdag bekend in een e-mail aan medewerkers van het State Department. Dit gebeurde nadat Marocco en DOGE toezicht hadden gehouden op het schrappen van 83 procent van de USAID-contracten, waarbij de resterende programma's werden overgeheveld naar het State Department.

Marocco verklaarde in zijn e-mail dat hij zal dienen als directeur van buitenlandse hulp bij het State Department. Woordvoerster Tammy Bruce van het State Department bevestigde woensdag zijn benoeming.

Ze vertelde verslaggevers dat het "een onmisbare rol is in het afstemmen van alle buitenlandse hulp van de Amerikaanse overheid op de prioriteiten van de president."

Marocco schreef dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio "met onmiddellijke ingang" Lewin zal aanwijzen als plaatsvervangend beheerder voor beleid en programma's bij USAID en als Chief Operating Officer.

Juridische obstakels

De stap komt terwijl er meerdere voorstellen circuleren onder functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en USAID over welke buitenlandse hulpverleningsprogramma's behouden moeten blijven en hoe deze uitgevoerd moeten worden, terwijl de Trump-regering werkt aan het ontmantelen van het hulp- en ontwikkelingsagentschap.

De e-mail van Marocco werd verstuurd op dezelfde dag dat een federale rechter oordeelde dat Musk en DOGE waarschijnlijk niet de constitutionele bevoegdheid hadden om de Trump-regering te helpen bij het sluiten van buitenlandse hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en USAID, het ontslaan van medewerkers en het beëindigen van humanitaire en ontwikkelingscontracten.

In een uitspraak op dinsdag blokkeerde de Amerikaanse districtsrechter Theodore Chuang in Maryland DOGE voor onbepaalde tijd om verdere bezuinigingen door te voeren bij het agentschap.

De uitspraak kwam voort uit een rechtszaak aangespannen door USAID-medewerkers en -aannemers, die betoogden dat Musk en DOGE macht uitoefenden die volgens de Grondwet alleen is voorbehouden aan gekozen functionarissen of personen die door de Senaat zijn bevestigd.

Hun advocaten verklaarden dat de uitspraak "effectief veel van de genomen stappen om het agentschap te ontmantelen stopt of terugdraait."

De rechtszaak was specifiek gericht op DOGE, en de uitspraak suggereerde dat soortgelijke acties van aangewezen functionarissen bij USAID niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier in strijd zouden zijn met de Grondwet.