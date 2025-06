Het Internationale Familieforum werd vrijdag in Istanbul afgesloten met een krachtige oproep van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om traditionele gezinsstructuren te verdedigen en te versterken te midden van wereldwijde uitdagingen.

Het tweedaagse evenement, georganiseerd onder het thema 'Het gezin beschermen en versterken in het licht van wereldwijde uitdagingen', bracht beleidsmakers, experts en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld samen om de veranderende rol van het gezin en de bedreigingen waarmee het in de moderne samenleving wordt geconfronteerd, te bespreken.

Het forum is volgens Erdogan het duidelijkste bewijs van het belang dat Turkije hecht aan de gezinsinstelling. Tijdens zijn toespraak op het forum zei hij: 'Het gezin is een van de belangrijkste instellingen in de menselijke geschiedenis en voor de mensheid zelf. Het gezin is zo belangrijk, waardevol en heilig dat geen enkele andere instelling, relatie of band het kan vervangen.'

'Samenlevingen waarin het gezin instort, desintegreert of verzwakt, zijn gedoemd om te verkommeren, te degenereren, uit elkaar te vallen en uiteindelijk te verdwijnen. Het is onze fundamentele plicht om elke bedreiging of aanval op het gezin te bestrijden, evenals om de gezinsinstelling te verheerlijken en te versterken. Het gezin verdedigen betekent de mens verdedigen. Het beschermen van het gezin houdt de samenleving in stand; het versterken van het gezin bouwt aan de toekomst,' aldus Erdogan.

'Decennium van Gezin en Bevolking'

De Turkse president waarschuwde dat globalisering, modernisering en digitalisering veranderingen versnellen die de traditionele gezinsstructuur verzwakken.

“Naarmate ons leven op alle manieren digitaler wordt, verliezen veel traditionele instellingen, met name het concept van gezin, aan betekenis.

“Terwijl humanitaire waarden aan het afbrokkelen zijn, neemt een egocentrische mentaliteit de plaats in van een maatschappijgericht perspectief.

“We zijn ons ervan bewust dat het moderne tijdperk aanzienlijke schade toebrengt aan veel menselijke waarden, evenals aan de gezinsinstelling,” zei hij.

Hij wees ook op recente gegevens van het Turkse statistiekbureau, waaruit blijkt dat het vruchtbaarheidscijfer in het land is gedaald tot 1,48, onder het kritieke vervangingsniveau van 2,1, en noemde de situatie een 'ramp'.

Om dit probleem aan te pakken, kondigde Erdogan de lancering aan van een tienjarig beleidsinitiatief, waarbij 2026-2035 wordt uitgeroepen tot het 'Decennium van Gezin en Bevolking'.

Het programma zal brede hervormingen omvatten, variërend van onderwijs en stadsplanning tot sociaal beleid, allemaal gericht op het versterken van het gezin, aldus de Turkse president.

Het forum werd georganiseerd onder auspiciën van het Turkse Ministerie van Gezin en Sociale Diensten als onderdeel van het initiatief '2025 Jaar van het Gezin' van het land.

Het evenement omvatte een ministeriële sessie en vier paneldiscussies: 'Hoog rendement: De kosten van wereldwijde uitdagingen voor individuen, gezinnen en de samenleving', 'Tussen fictie en realiteit: Gezin in cultuur, kunst en media', 'Gezin zijn in het tijdperk van schermen' en 'De mythe van overbevolking: Hoe een mondiale agenda heeft bijgedragen aan de bevolkingsafname'.