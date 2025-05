Een enorme explosie en brand in de grootste commerciële haven van Iran heeft minstens 40 mensen het leven gekost en meer dan 1000 mensen verwond, aldus een provinciale functionaris.

“Voorlopig hebben 40 mensen hun leven verloren als gevolg van verwondingen veroorzaakt door de explosie,” vertelde Mohammad Ashouri, een functionaris uit de provincie Hormozgan, zondag aan de staatstelevisie na de explosie op zaterdag in de Shahid Rajaee-haven nabij de strategische Straat van Hormuz.

Op zaterdag brak rond 12 uur lokale tijd (08:30 GMT) een brand uit in de Shahid Rajaee-haven, specifiek in het containerdokgebied, volgens lokale media.

Eerste rapporten suggereerden de aanwezigheid van ontvlambare materialen nabij de locatie van de explosie. Volgens getuigenverslagen verspreidde een kleine brand zich snel en veroorzaakte de explosie door de 40 graden Celsius hitte en de ophoping van brandbare stoffen.

De strategisch belangrijke haven, gelegen in de zuidelijke provincie Hormozgan, ligt ongeveer 15 kilometer ten zuidwesten van de haven van Bandar Abbas aan de noordelijke oever van de Straat van Hormuz.

‘Hartverscheurend’

De hoogste leider van Iran, Ali Khamenei, heeft opgeroepen tot een onderzoek naar de explosie. In een verklaring op zondag beschreef hij het incident als “hartverscheurend” en zei dat het “diepe droefheid en bezorgdheid” heeft veroorzaakt. Hij drong er bij de veiligheids- en gerechtelijke autoriteiten op aan een volledig onderzoek in te stellen om “mogelijke nalatigheid of opzettelijk wangedrag bloot te leggen en dit volgens de wet te vervolgen.”

“Alle functionarissen moeten zichzelf verantwoordelijk achten voor het voorkomen van dergelijke tragische en schadelijke incidenten,” luidde de verklaring.

Aan de andere kant heeft de Russische president Vladimir Poetin opdracht gegeven tot de onmiddellijke inzet van noodspecialisten naar Iran om de Iraanse autoriteiten te helpen bij het bestrijden van de brand in de haven, na een verzoek van Teheran, zo maakte de Russische ambassade zondag bekend.

Volgens de ambassade worden meerdere vliegtuigen met teams van het Russische Ministerie van Noodsituaties naar Iran gestuurd.

“We wensen de Russische reddingswerkers en hun Iraanse tegenhangers succes bij het bestrijden van de brand en het redden van deze strategische haven voor de Iraanse economie en de levens van de mensen,” aldus de ambassade.