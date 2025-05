Chinese, Russische en Iraanse diplomaten hebben elkaar ontmoet voor gesprekken, meldde de staatsmedia, in een bijeenkomst waarvan Peking hoopt dat deze de lang vastgelopen onderhandelingen over het nucleaire programma van Teheran nieuw leven kan inblazen.

Teheran hield zich een jaar lang aan de overeenkomst van 2015 na de terugtrekking van Washington, maar begon daarna zijn verplichtingen terug te schroeven. Pogingen om het pact nieuw leven in te blazen zijn sindsdien vastgelopen.

Peking heeft aangegeven te hopen dat de gesprekken van vrijdag zullen bijdragen aan het "versterken van communicatie en coördinatie, om de dialoog en onderhandelingen op korte termijn te hervatten".

Een verslag van de bijeenkomst door de Chinese staatsomroep CCTV meldde dat de drie diplomaten "van gedachten wisselden over de nucleaire kwestie van Iran en andere onderwerpen van gemeenschappelijk belang".

De staatsmedia deelden geen verdere details over de gesprekken, waaraan de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken Ma Zhaoxu, de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov en de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi deelnamen.

Trump, die in januari aantrad voor een tweede termijn in het Witte Huis, heeft zijn "maximumdruk"-beleid van sancties tegen Iran opnieuw ingevoerd, vergelijkbaar met zijn aanpak tijdens zijn eerste termijn.

Hij heeft opgeroepen tot nieuwe onderhandelingen met Iran, maar Teheran heeft directe gesprekken uitgesloten zolang de Amerikaanse sancties van kracht blijven.

Deze week stuurde Trump een brief naar Teheran waarin hij aandrong op nucleaire gesprekken en waarschuwde voor mogelijke militaire actie als Iran weigert.

Teheran verklaarde donderdag dat de brief, die volgens Trump gericht was aan de Iraanse opperste leider Ayatollah Ali Khamenei, momenteel "wordt beoordeeld".

"Uiteindelijk moeten de Verenigde Staten de sancties opheffen," zei minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi in een interview dat donderdag werd gepubliceerd door de officiële krant van de regering.

"We zullen directe onderhandelingen aangaan wanneer we op gelijke voet staan, vrij van druk en bedreigingen, en ervan overtuigd zijn dat de nationale belangen van het volk worden gegarandeerd."

Een rapport van vorige maand van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) meldde dat Iran zijn voorraad hoogverrijkt uranium tot 60 procent zuiverheid aanzienlijk had vergroot, wat dicht in de buurt komt van de 90 procent die nodig is voor een atoombom.

De Iraanse opperste leider Khamenei verklaarde deze week dat zijn land "geen kernwapens heeft" en deze ook "niet nastreeft".

Een kwartaalrapport van het VN-agentschap IAEA in februari meldde dat Iran zijn voorraad hoogverrijkt uranium tot 60 procent zuiverheid aanzienlijk had vergroot, een kleine stap verwijderd van de 90 procent die nodig is om een kernwapen te maken.