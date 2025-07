Minstens 20 mensen zijn omgekomen en meer dan 40 mensen raakten gewond bij nachtelijke aanvallen op Oekraïne, aldus regionale functionarissen op dinsdag.

Rusland voerde acht aanvallen uit op de regio Zaporizhzhia, waarbij een gevangenis werd geraakt, volgens Ivan Fedorov, het hoofd van de militaire administratie.

"Zestien mensen zijn omgekomen; 35 raakten gewond," zei hij op Telegram, eraan toevoegend dat de gebouwen werden verwoest en dat nabijgelegen huizen beschadigd raakten.

Meer mensen kwamen om en raakten gewond bij andere aanvallen in de regio Dnipropetrovsk, volgens regionale overheidsfunctionarissen.

Een raketaanval op de stad Kamyanske doodde twee mensen, verwondde vijf anderen en beschadigde een ziekenhuis, aldus Sergiy Lysak, hoofd van de regionale militaire administratie, op Telegram.

Een andere persoon kwam om en meerdere mensen raakten gewond bij een aanval op het Synelnykivsky-district in dezelfde regio, voegde hij eraan toe.

Bij een afzonderlijke aanval in Velykomykhaylivska, maandagavond, werd een "75-jarige vrouw gedood, een 68-jarige man gewond en een privéwoning beschadigd," schreef hij op Telegram.

In het zuiden van Rusland kwam één persoon om bij een Oekraïense drone-aanval, aldus de waarnemend gouverneur van de regio op dinsdag.

"Een auto raakte beschadigd in de Ostrovsky-straat. Helaas overleed de bestuurder die erin zat," zei Yuri Slyusar, waarnemend gouverneur van de regio Rostov, in een bericht op Telegram.

Kiev probeert het Russische zomeroffensief af te slaan, dat nieuwe vorderingen heeft gemaakt in gebieden die sinds het begin van het offensief in 2022 grotendeels gespaard waren gebleven.

Afgelopen weekend meldde het Russische leger dat zijn troepen de nederzetting Maliyevka in Dnipropetrovsk hadden "bevrijd", weken nadat het het eerste dorp in de regio had ingenomen.

De Amerikaanse president Donald Trump stelde Moskou maandag een ultimatum van "ongeveer 10 of 12 dagen" om het conflict in Oekraïne te beëindigen, anders zouden zware sancties volgen.