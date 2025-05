De Turkse metropool Istanbul was opnieuw het toneel van diplomatie op hoog niveau, met vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne in een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog.

Volgens bronnen van het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken worden er vrijdag in Istanbul een reeks ontmoetingen verwacht met delegaties uit Rusland, Oekraïne, de Verenigde Staten en Turkije.

Hoewel er trilaterale gesprekken gepland staan tussen de VS, Oekraïne en Turkije, evenals tussen Rusland, Oekraïne en Turkije, is het nog onduidelijk of er een vierzijdige ontmoeting zal plaatsvinden.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, zal de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, de Oekraïense minister van Defensie Rustem Umerov en de Russische presidentiële assistent Vladimir Medinsky ontvangen.

Deze onderhandelingen, gefaciliteerd door Turkije, markeren de eerste poging tot directe gesprekken tussen de strijdende partijen sinds begin 2022.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky arriveerde donderdag vroeg in Ankara voor een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, voordat hij besloot over de deelname van Kiev aan de gesprekken.

Na de gesprekken bevestigde Zelenskyy de deelname van Oekraïne, ondanks zorgen over de samenstelling van de Russische delegatie. Hij kondigde aan dat minister van Defensie Umerov de Oekraïense delegatie in Istanbul zal leiden.

"Ondanks het relatief lage niveau van de Russische delegatie, uit respect voor (VS-)president (Donald) Trump, voor de hooggeplaatste Turkse delegatie en president Erdogan, en met de wens om ten minste de eerste stappen te zetten richting de-escalatie en een einde aan de oorlog, heb ik besloten onze delegatie naar Istanbul te sturen — zij het niet in volledige samenstelling," zei Zelensky.

Hij prees de "veelzijdige" rol van Turkije in de diplomatieke inspanningen en benadrukte dat het bezoek van Oekraïne begon met "een zeer betekenisvol gesprek op het hoogste niveau."

Rusland zegt dat langdurige vrede het doel is

Ondertussen arriveerde de Russische delegatie, onder leiding van presidentiële assistent Medinsky, in het Dolmabahce Paleis in Istanbul, waar de gesprekken plaatsvinden.

Medinsky verklaarde dat zijn team volledige bevoegdheid heeft om te onderhandelen en ziet de nieuwe ronde van gesprekken als een voortzetting van het Istanbul-proces van 2022.

"Het doel van directe onderhandelingen met de Oekraïense zijde is het bereiken van duurzame vrede," zei hij, waarbij hij opriep tot een constructieve aanpak.

In een televisietoespraak voor Russische media in Istanbul verklaarde Medinsky donderdagavond: "Morgenochtend, letterlijk vanaf 10 uur, zullen we wachten op de Oekraïense zijde, die naar de bijeenkomst moet komen."

"We zijn klaar om te werken," voegde Medinsky toe in een video die werd geplaatst op de berichtenapp Telegram. Hij zei dat zijn delegatie "productieve" gesprekken had gevoerd met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Fidan.

President Erdogan herhaalde na zijn ontmoeting met Zelensky Turkije’s inzet om de dialoog te vergemakkelijken en zei dat Ankara bereid zou zijn om gesprekken tussen de Russische en Oekraïense leiders te organiseren wanneer zij daartoe bereid zijn.

Hij beschreef het moment als een historische kans voor vrede en benadrukte de urgentie om tot overeenstemming te komen om verder bloedvergieten te voorkomen.

Na het verlaten van de informele NAVO-bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken in de Turkse vakantie stad Antalya, ontmoette minister Fidan de Russische delegatie in het Dolmabahce Paleis in Istanbul.

Kort daarna kondigde het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken de verwachte bijeenkomsten van vrijdag aan.

Ondertussen verklaarde president Trump, sprekend vanuit Abu Dhabi tijdens de laatste stop van zijn Midden-Oosten-tournee, dat hij "waarschijnlijk" vrijdag zou terugkeren naar Washington, maar hij liet de mogelijkheid open voor een onverwacht bezoek aan Istanbul.

Hij suggereerde dat de aanwezigheid van de Russische president Vladimir Poetin afhankelijk was van die van hemzelf, en zei: "Natuurlijk ging hij niet. Hij zou gaan, maar hij dacht dat ik zou gaan. Hij ging niet als ik er niet was. En ik geloof niet dat er iets zal gebeuren, of je het nu leuk vindt of niet, totdat hij en ik samenkomen. Maar we zullen het moeten oplossen, want er sterven te veel mensen."

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio sprak ook beperkte optimisme uit over de gesprekken en zei dat Washington "geen hoge verwachtingen" heeft.