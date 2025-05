Het Verenigd Koninkrijk en India hebben een baanbrekend handelsakkoord ondertekend dat belooft de bilaterale handel aanzienlijk te versterken, tarieven te verlagen en nieuwe kansen te creëren voor bedrijven en consumenten aan beide kanten.

Premier Keir Starmer prees de overeenkomst van dinsdag als een cruciale stap in het realiseren van de economische agenda van zijn regering en noemde het een stap naar een “nieuw tijdperk voor handel en economie.”

“We bevinden ons nu in een nieuw tijdperk voor handel en economie. Dat betekent dat we verder en sneller moeten gaan om de Britse economie te versterken en meer geld in de zakken van werkende mensen te krijgen,” zei hij.

De overeenkomst markeert een keerpunt in de relaties tussen het VK en India, met aanzienlijke tariefverlagingen in een breed scala aan sectoren.

De Indiase tarieven worden verlaagd op 90 procent van de tarieflijnen, waarvan 85 procent binnen 10 jaar volledig tariefvrij zal zijn. Tarieven op whisky en gin, die momenteel op 150 procent liggen, worden onmiddellijk gehalveerd en verder verlaagd tot 40 procent tegen het tiende jaar van de overeenkomst. Autotarieven, die meer dan 100 procent bedroegen, zullen dalen tot slechts 10 procent onder een quotumsysteem.

De Indiase premier Narendra Modi noemde de ontwikkeling een “historische mijlpaal” op X en voegde eraan toe dat de “baanbrekende overeenkomsten” de “omvattende strategische samenwerking verder zullen verdiepen en handel, investeringen, groei, werkgelegenheid en innovatie” in beide landen zullen stimuleren.

“De twee leiders waren het erover eens dat het uitbreiden van economische en commerciële banden tussen India en het VK een hoeksteen blijft van de steeds robuustere en veelzijdige samenwerking,” aldus een verklaring van Modi’s kantoor.

De overeenkomst omvat ook een reeks andere sectoren. Tariefverlagingen worden verwacht op Britse exportproducten zoals cosmetica, luchtvaartonderdelen, lamsvlees, medische apparatuur, zalm, elektrische machines, frisdranken, chocolade en koekjes – waardoor Britse goederen betaalbaarder en toegankelijker worden voor Indiase consumenten.

“Dankzij het stabiele en pragmatische leiderschap van deze regering is het VK een aantrekkelijke plek geworden om zaken te doen,” zei Starmer. “Vandaag hebben we een baanbrekende overeenkomst gesloten met India – een van de snelst groeiende economieën ter wereld, die de economie zal laten groeien en voordelen zal opleveren voor het Britse volk en bedrijfsleven.”

Aan de importzijde zouden Britse consumenten lagere prijzen en meer productvariatie kunnen zien, met liberalisering van tarieven op items zoals kleding, schoeisel, diepvriesgarnalen en andere voedingsproducten.

Volgens officiële prognoses wordt verwacht dat de overeenkomst de bilaterale handel met $ 34,12 miljard zal stimuleren.

“Het versterken van onze allianties en het verminderen van handelsbelemmeringen met economieën over de hele wereld maakt deel uit van ons Plan voor Verandering om een sterkere en veiligere economie hier thuis te realiseren,” voegde hij eraan toe.