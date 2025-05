Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft aangekondigd dat het de wettelijke bescherming zal intrekken voor honderdduizenden Cubanen, Haïtianen, Nicaraguanen en Venezolanen, waardoor zij mogelijk binnen een maand gedeporteerd kunnen worden.

Het besluit van vrijdag heeft betrekking op ongeveer 532.000 mensen uit deze vier landen die sinds oktober 2022 naar de Verenigde Staten zijn gekomen. Zij arriveerden met financiële sponsors en kregen een verblijfs- en werkvergunning voor twee jaar. Minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem verklaarde dat ze hun wettelijke status op 24 april zullen verliezen, of 30 dagen na de publicatie van het besluit in het Federal Register.

Het nieuwe beleid is van invloed op personen die momenteel in de VS zijn en die zijn aangekomen onder het humanitaire parool programma. Dit volgt op een eerder besluit van de regering-Trump om een einde te maken aan wat ze beschreef als het 'wijdverbreide misbruik' van humanitaire parool, een lang bestaand juridisch instrument dat presidenten hebben gebruikt om mensen uit landen met oorlog of politieke instabiliteit tijdelijk toegang te geven tot de VS.

Tijdens zijn campagne beloofde president Donald Trump miljoenen mensen die illegaal in de VS verblijven te deporteren. Als president heeft hij ook legale wegen voor immigranten om naar de VS te komen of daar te blijven, beëindigd.

Juridische uitdaging

Voor het nieuwe besluit konden de begunstigden van het programma in de VS blijven tot hun parool verliep, hoewel de regering was gestopt met het verwerken van hun aanvragen voor asiel, visa en andere verzoeken die hen mogelijk langer verblijf zouden toestaan. Het besluit van de regering is al aangevochten bij federale rechtbanken.

Een groep Amerikaanse burgers en immigranten heeft de regering-Trump aangeklaagd voor het beëindigen van humanitaire parool en heeft geprobeerd de programma's voor de vier nationaliteiten te herstellen. Daarnaast heeft de regering-Trump een contract beëindigd dat juridische hulp biedt aan migrantenkinderen die zonder ouder of voogd het land binnenkomen, wat zorgen oproept dat kinderen het complexe juridische systeem alleen moeten doorlopen.