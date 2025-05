Een functionaris van Meta's WhatsApp-chatdienst heeft verklaard dat het Israëlische spywarebedrijf Paragon Solutions tientallen gebruikers heeft aangevallen, waaronder journalisten en leden van het maatschappelijk middenveld.

De functionaris meldde vrijdag dat WhatsApp Paragon een bevel tot staking en nalating heeft gestuurd na de hack. In een verklaring liet WhatsApp weten dat het bedrijf "zal blijven werken aan het beschermen van de mogelijkheid van mensen om privé te communiceren".

Paragon weigerde commentaar te geven.

De WhatsApp-functionaris verklaarde dat er een poging was gedetecteerd om ongeveer 90 gebruikers van het platform te hacken.

De functionaris weigerde te specificeren wie precies het doelwit was of waar deze zich geografisch bevonden. Hij gaf alleen aan dat de doelwitten een niet-gespecificeerd aantal mensen uit het maatschappelijk middenveld en de media omvatten.

Hij verklaarde dat WhatsApp inmiddels de hackpoging had verstoord en de doelwitten had doorverwezen naar de Canadese internetwaakhond Citizen Lab.

De functionaris weigerde in te gaan op hoe het was vastgesteld dat Paragon verantwoordelijk was voor de hack. Hij gaf aan dat wetshandhavingsinstanties en partners in de industrie op de hoogte waren gebracht, maar ging niet in op details.

De FBI reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Ongecontroleerde verspreiding

Citizen Lab-onderzoeker John Scott-Railton verklaarde dat de ontdekking van Paragon-spyware die WhatsApp-gebruikers target "een herinnering is dat huurlingenspyware blijft toenemen en dat we, naarmate dit gebeurt, steeds dezelfde problematische patronen van misbruik zien".

Spywarehandelaren zoals Paragon verkopen geavanceerde surveillance-software aan overheidsklanten en presenteren hun diensten doorgaans als essentieel voor het bestrijden van criminaliteit en het beschermen van nationale veiligheid.

Maar dergelijke spionagetools zijn herhaaldelijk aangetroffen op de telefoons van journalisten, activisten, oppositiepolitici en minstens 50 Amerikaanse functionarissen, wat zorgen oproept over de ongecontroleerde verspreiding van deze technologie.

Paragon — dat naar verluidt vorige maand is overgenomen door de in Florida gevestigde investeringsgroep AE Industrial Partners — heeft geprobeerd zichzelf publiekelijk te positioneren als een van de meer verantwoordelijke spelers in de industrie.

De website van het bedrijf adverteert met "ethisch gebaseerde tools, teams en inzichten om hardnekkige bedreigingen te verstoren", en mediaberichten die mensen citeren die bekend zijn met het bedrijf, zeggen dat Paragon alleen verkoopt aan regeringen in stabiele democratische landen.

Natalia Krapiva, senior juridisch adviseur technologie bij de belangenorganisatie Access Now, zei dat Paragon de reputatie had een betere spywareleverancier te zijn, "maar de recente onthullingen van WhatsApp suggereren anders".

"Dit is niet slechts een kwestie van een paar rotte appels — dit soort misbruik is een kenmerk van de commerciële spyware-industrie."

AE reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.