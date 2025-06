Op 9 juni vertrokken honderden voornamelijk Tunesische activisten in een konvooi van negen bussen, genaamd “Soumoud”, een symbolische onderneming die binnen enkele dagen de grens bij Rafah wil bereiken om “de belegering” van het Palestijnse Gaza te doorbreken.

In navolging van de 'Madleen' Gaza Freedom Flotilla en andere humanitaire karavanen, is het 'Soumoud'-konvooi – wat 'standvastigheid' betekent in het Arabisch en een belangrijke betekenis heeft voor de Palestijnen – van plan om in aantal en kracht toe te nemen bij het passeren van Libische en Egyptische steden, voordat het de zuidelijke grens van Gaza bereikt.