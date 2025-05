De Indiase regering heeft een verbod van vijf jaar opgelegd aan twee lokale politieke partijen in het door India bestuurde Kasjmir. Deze partijen zijn bestempeld als "onwettige organisaties" vanwege vermeende activiteiten die de soevereiniteit, integriteit en veiligheid van India bedreigen.

Volgens een kennisgeving van het Indiase Ministerie van Binnenlandse Zaken worden de Awami Action Committee (AAC), geleid door de pro-onafhankelijkheidsleider Mirwaiz Umar Farooq, en de Jammu and Kashmir Ittihadul Muslimeen (JKIM), onder leiding van Masroor Abbas Ansari, beschuldigd van "het ondersteunen van terrorisme, het verspreiden van anti-Indiase narratieven en het inzamelen van fondsen voor separatistische bewegingen in de regio."

"Als de activiteiten van deze groepen niet worden ingeperkt, zullen ze de openbare orde verstoren, terroristische activiteiten blijven ondersteunen en separatisme in de regio aanwakkeren," aldus de kennisgeving van de Indiase regering.

Farooq is tevens de hoofdgeestelijke van de Jamia Masjid in Srinagar, de grootste en invloedrijkste moskee in Kasjmir, waar hij preken houdt. Ansari is een senior leider van de All Parties Hurriyat Conference (een groep van meer dan twintig pro-onafhankelijkheidspartijen) en een prominente sjiitische geestelijke in Kasjmir.

De Indiase regering heeft Sectie 3 van de Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, ingeroepen om het vijfjarige verbod af te dwingen.

Farooq, hoofd van de AAC, veroordeelde de maatregel en verklaarde dat zijn partij in 1964 was opgericht om de aspiraties en rechten van de Kasjmirse volk op vreedzame en democratische wijze te vertegenwoordigen.

Hij zei dat AAC-leden gevangenschap, vervolging en zelfs martelaarschap hebben doorstaan. "Deze stap lijkt deel uit te maken van het voortzetten van het beleid van intimidatie en machteloosheid dat sinds augustus 2019 in J&K van kracht is. De stem van de waarheid kan door geweld worden onderdrukt, maar zal niet worden gesmoord," aldus Farooq.

Ansari veroordeelde het verbod eveneens als "onrechtvaardig en oneerlijk."

"Deze organisatie heeft de aspiraties en rechten van de mensen in J&K op volledig vreedzame, geweldloze en democratische wijze verdedigd en streeft naar een permanente en duurzame oplossing voor de problemen van de bevolking," zei hij.

"Een verbod zal geen verschil maken en de problemen niet oplossen. De regering zou een positieve benadering moeten hanteren in plaats van de mensen en hun eisen te onderdrukken, zodat een sfeer van vrede en orde in de regio kan worden gecreëerd."

De voormalige minister-president van de betwiste regio, Mehbooba Mufti, bekritiseerde de beslissing van New Delhi en noemde het een nieuwe klap voor het sociale en politieke landschap van Kasjmir.

Ze waarschuwde dat het onderdrukken van afwijkende meningen de spanningen alleen maar zou doen toenemen in plaats van ze op te lossen, en riep de lokale regering op om in te grijpen.

"Democratie gaat over meer dan verkiezingen – het gaat om het beschermen van de fundamentele rechten van burgers. Het stilleggen van de stemmen van Kasjmir kan de politieke agenda van de BJP dienen, maar ondermijnt de grondwet die deze rechten beschermt. De Indiase regering moet haar aanpak heroverwegen en afzien van harde tactieken," zei ze.

Modeshow controverse

Recentelijk leidden zowel Farooq als Ansari de verontwaardiging in de regio over een controversiële modeshow die tijdens de heilige maand Ramadan werd gehouden door het Indiase designerlabel Shivan & Narresh. Dit werd door de meeste Kasjmiri's als beledigend en obsceen beschouwd.

"De recente obscene modeshow in #Gulmarg tijdens de heilige maand Ramadan heeft de mensen geschokt en boos gemaakt, een duidelijke belediging van onze soefi-, heiligen- en religieuze waarden. We veroordelen deze obsceniteit ten zeerste en eisen onmiddellijke verantwoording van de betrokkenen," eiste Ansari.

"Schandalig! Dat in de heilige maand Ramadan een obscene modeshow wordt georganiseerd in #Gulmarg, waarvan foto's en video's viraal zijn gegaan en schok en woede onder de mensen hebben veroorzaakt. Hoe kan dit worden getolereerd in de vallei die bekend staat om zijn soefi-, heiligen- en religieuze cultuur? De betrokkenen moeten onmiddellijk ter verantwoording worden geroepen. Dergelijke obsceniteit onder het mom van toerismebevordering zal niet worden getolereerd in #Kasjmir!" zei Farooq.

Sinds 2019 heeft de Indiase regering meer dan zes lokale politieke en sociale groepen in de regio verboden, onder verwijzing naar "bedreigingen voor de nationale soevereiniteit."

Vorige maand vielen de autoriteiten in het door India bestuurde Kasjmir boekwinkels binnen en namen 668 boeken in beslag die verband hielden met een grote islamitische organisatie in de regio, waar de controle op de pers de afgelopen jaren is verscherpt.

India-Pakistan-China controle

In 2019 ontnam New Delhi Kasjmir zijn speciale status als semiautonome regio met een eigen grondwet en erfelijke bescherming op het gebied van land en banen.

De federale regering degradeerde en verdeelde de voormalige deelstaat ook in twee centraal bestuurde uniegebieden, Ladakh en Jammu-Kashmir, de eerste keer in de geschiedenis van India dat de deelstaat van een regio werd gedegradeerd tot een federaal bestuurd gebied.

India en Pakistan beheren elk een deel van Kasjmir, maar beiden claimen het gebied in zijn geheel. Kasjmiri's in het door India bestuurde deel van de regio vechten sinds 1989 tegen de heerschappij van New Delhi. Veel moslims steunen de doelen van de verzetsgroepen om het gebied te verenigen, hetzij onder Pakistaanse heerschappij of als een onafhankelijk land.

India beweert dat het verzet in Kasjmir "door Pakistan gesponsord terrorisme" is. Pakistan ontkent de beschuldiging, en veel Kasjmiri's beschouwen het als een legitieme vrijheidsstrijd. Tienduizenden burgers, verzetsstrijders en Indiase troepen zijn omgekomen in het conflict.

Sinds 2020 zijn Indiase en Chinese soldaten verwikkeld in een militaire patstelling in het Ladakh-gebied van de betwiste regio, zelfs nadat Peking en New Delhi in oktober overeenstemming bereikten over patrouilles in betwiste gebieden. Beide landen hebben tienduizenden soldaten langs hun grens gestationeerd, ondersteund door artillerie, tanks en gevechtsvliegtuigen.