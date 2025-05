Amerikaanse gezant Steve Witkoff slaagt er niet in Netanyahu te overtuigen om flexibel te zijn in de onderhandelingen over een wapenstilstand in Gaza - rapport

Ondanks Amerikaanse druk blijft Israël vasthouden aan strikte voorwaarden terwijl de dodelijke luchtaanvallen over Gaza doorgaan tijdens het bezoek van Trump aan het Midden-Oosten, meldt Haaretz.