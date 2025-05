De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven dat hij de deadline van 19 juni voor het Chinese bedrijf ByteDance om de Amerikaanse activa van TikTok te verkopen, zou verlengen als er tegen die tijd geen overeenkomst is bereikt.

“Ik zou... ik zou graag zien dat het wordt afgerond,” zei Trump in een interview met het NBC-programma “Meet the Press with Kristen Welker”, opgenomen op vrijdag in zijn Mar-a-Lago landgoed in Palm Beach, Florida en dat zondag uitgezonden werd in de Verenigde Staten.

Trump verklaarde dat hij een “zwak” heeft voor de app, omdat deze hem hielp jonge kiezers te winnen tijdens de presidentsverkiezingen van 2024. Hij voegde eraan toe: “TikTok is – het is erg interessant, maar het zal worden beschermd.”

Trump heeft al twee keer uitstel verleend voor de handhaving van een door het Congres opgelegde ban op TikTok, die oorspronkelijk in januari van kracht zou worden.

Er was een overeenkomst in de maak om de Amerikaanse activiteiten van TikTok af te splitsen in een nieuw bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten, dat grotendeels in handen zou zijn van Amerikaanse investeerders. Deze deal werd echter opgeschort nadat China aangaf geen goedkeuring te verlenen, mede naar aanleiding van Trumps aankondiging van hoge tarieven op Chinese goederen.

Democratische senatoren stellen dat Trump geen wettelijke bevoegdheid heeft om de deadline te verlengen en suggereren dat de voorgestelde deal niet aan de wettelijke eisen zou voldoen. Een bron dicht bij de Amerikaanse investeerders van ByteDance zei vorige maand dat er nog steeds aan de deal wordt gewerkt met het oog op de deadline van 19 juni, maar dat het Witte Huis en Peking eerst het tarievengeschil moeten oplossen.

Trump vertelde NBC News dat China graag een overeenkomst wil sluiten, verwijzend naar de impact van de 145 procent tarieven op Chinese goederen op de Chinese economie. Hij zei dat hij de tarieven niet zou verlagen om Peking aan de onderhandelingstafel te krijgen, maar dat hij ze uiteindelijk wel zou kunnen verlagen als onderdeel van een bredere overeenkomst.

“Op een gegeven moment ga ik ze verlagen, want anders kun je nooit zaken met hen doen. En ze willen heel graag zaken doen,” zei hij.

De wet vereiste dat TikTok tegen 19 januari zou stoppen met opereren, tenzij ByteDance de verkoop van de Amerikaanse activa van de app had afgerond. Trump begon zijn tweede termijn als president op 20 januari en koos ervoor om de wet niet te handhaven. Hij verlengde de deadline eerst tot begin april en vervolgens vorige maand opnieuw tot 19 juni.