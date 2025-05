President Donald Trump heeft zijn vertrouwen uitgesproken dat de Verenigde Staten Groenland zouden annexeren.

“Ik denk dat dat zal gebeuren,” zei hij donderdag tegen verslaggevers tijdens een bijeenkomst in het Oval Office.

“We moeten het doen. We hebben het echt nodig voor onze nationale veiligheid,” vertelde Trump aan verslaggevers terwijl hij NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte ontving. “Daarom zou de NAVO op een bepaalde manier betrokken kunnen raken, omdat we Groenland echt nodig hebben voor onze nationale veiligheid.”

Denemarken en Groenland hebben voorstellen om het gebied te verkopen afgewezen, waarbij de Deense regering haar voortdurende soevereiniteit over het eiland benadrukte.

De pro-onafhankelijkheidspartij Demokraatit (Democraten) in Groenland behaalde de meeste stemmen tijdens de verkiezingen, zoals bleek uit de resultaten die woensdag binnenkwamen. Dit was een tegenslag voor de regerende partijen, aangezien de pro-onafhankelijkheidspartij meer dan 30 procent van de stemmen behaalde.

Trump verklaarde dat de verkiezingsuitslag gunstig was voor de Verenigde Staten. Denemarken heeft echter benadrukt dat Groenland niet te koop is.

Op zoek naar onafhankelijkheid

Groenland, het grootste eiland ter wereld, is sinds 1979 een autonoom gebied van Denemarken.

Gelegen tussen de Noordelijke IJszee en de Atlantische Oceaan, is het rijk aan mineralen en strategisch gelegen in het Arctisch gebied.

Het eiland, dat meer dan 2 miljoen vierkante kilometer beslaat, beschikt over zeldzame aardmineralen die cruciaal zijn voor hightechindustrieën, waaronder nikkel, kobalt en koper, naast zijn enorme olie- en gasreserves.

Uit een enquête in januari bleek dat 85 procent van de Groenlandse bevolking tegen toetreding tot de VS is.

Jens-Frederik Nielsen, de leider van de Demokraatit, zal een nieuwe regering vormen met de eveneens sterk pro-onafhankelijkheidspartij Naleraq.

Demokraatit en Naleraq zijn voorstander van onafhankelijkheid van Denemarken, waarbij Naleraq streeft naar een snellere afscheiding van Denemarken.