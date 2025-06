Honderdduizenden pro-Palestijnse demonstranten – gekleed in het rood onder de slogan “Draw a Red Line for Gaza” (Trek een rode lijn voor Gaza) om een morele grens te symboliseren – kwamen op 15 juni bijeen in Den Haag en Brussel, en op 14 juni in Antwerpen, om de Europese regeringen op te roepen de wapenexport naar Israël stop te zetten en strengere sancties op te leggen.