Wereldbank keurt meer dan $1 miljard goed om sleutelsectoren in Irak, Syrië en Libanon weer op te bouwen

De fondsen zullen de modernisering van het vervoer in Irak, elektriciteit en andere infrastructurele behoeften in Syrië en essentiële herstelprojecten in Libanon na Israëlische aanvallen op woongebieden ondersteunen.