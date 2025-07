Tijdens een spoedvergadering in het Catshuis spraken premier Schoof, minister van Buitenlandse Zaken (NSC) Caspar Veldkamp, minister van Defensie Ruben Brekelmans en de vicepremiers van VVD, NSC en BBB hierover. De vergadering werd virtueel bijgewoond door de vicepremiers.

Maandag sprak Veldkamp met premier Schoof en demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans over de "catastrofale situatie in Gaza". Het kabinet debatteert momenteel over nationale maatregelen tegen de Israëlische regering als reactie op de gestaag verslechterende situatie in Gaza.

Israël verhindert al maanden humanitaire hulp, waardoor Palestijnen geen kans hebben om de hongersnood te overleven. Ondertussen blijven onschuldige burgers omkomen door de dodelijke aanvallen van het Israëlische leger.

Na hernieuwde oproepen om hulp uit Gaza en kritiek van de oppositie vorige week, nam de druk om meer actie te ondernemen toe. Hoewel de partijen sterk verdeeld zijn, wil het kabinet liever samenwerken met andere EU-lidstaten. Daardoor kan de EU vaak alleen maar dreigen met consequenties, waaronder een wapenembargo en het intrekken van handelsprivileges voor Israël.

De deelname van Israël aan het EU-onderzoeksprogramma Horizon wordt tijdelijk opgeschort, aldus de Europese Commissie. De EU-lidstaten moeten hierover nog stemmen. Als het idee door een meerderheid wordt goedgekeurd, zegt Schoof dat hij zal pleiten voor "verdere stappen, bijvoorbeeld op het gebied van handel".