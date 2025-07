Op woensdag stemde het Britse parlement met een overweldigende meerderheid — 385 tegen 26 — om Palestine Action, een pro-Palestijnse activistische groep, aan te merken als een terroristische organisatie onder de Britse Terrorism Act 2000.

Deze beslissing plaatst de groep op dezelfde juridische basis als organisaties zoals Daesh en al-Qaeda, waardoor lidmaatschap of steun een strafbaar feit wordt dat kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal 14 jaar.

Wat maakt Palestine Action uniek?

Opgericht in 2019, is Palestine Action een actiegroep die directe acties uitvoert tegen in het VK gevestigde bedrijven die banden hebben met het Israëlische leger, met name Elbit Systems, een grote wapenfabrikant. De strategie van de groep omvat bezettingen, vernielingen en vandalisme, acties die hebben geleid tot meerdere arrestaties en aanzienlijke media-aandacht.

In juni 2025 braken leden van Palestine Action in bij RAF Brize Norton , de grootste luchtmachtbasis van het VK, en bespoten de motoren van twee Voyager-vliegtuigen met rode verf, wat naar schatting £7 miljoen (€8,1 miljoen) aan schade veroorzaakte. Dit incident leidde tot een landelijke veiligheidsbeoordeling en vormde de aanleiding voor het verbod op de groep door de Britse regering.

Waarom de Britse regering Palestine Action vreest

De regering rechtvaardigt het verbod op Palestine Action met zorgen over de nationale veiligheid.

Minister van Binnenlandse Zaken Yvette Cooper beschreef de acties van de groep als "onaanvaardbare criminele schade" en stelde dat hun online aanwezigheid hen in staat heeft gesteld om "steun te mobiliseren, leden te werven en op te leiden in het hele VK om deel te nemen aan criminele activiteiten".

Critici stellen echter dat het verbod een disproportionele reactie is op geweldloos verzet. Mensenrechtenorganisaties hebben de maatregel veroordeeld als een "verontrustende juridische overreactie" en waarschuwen dat het de vrijheid van meningsuiting en burgerlijke vrijheden kan onderdrukken.

Deskundigen van de Verenigde Naties, aangesteld door de VN-Mensenrechtenraad, hebben Groot-Brittannië opgeroepen om de beslissing te heroverwegen. Zij stellen dat daden van vernieling zonder de intentie om levens in gevaar te brengen niet als terrorisme zouden moeten worden beschouwd.

Demografie van de aanhangers van Palestine Action

Hoewel gedetailleerde demografische gegevens over de leden van Palestine Action beperkt zijn, heeft de groep aanzienlijke steun gekregen onder jongere activisten.

Veel van hun protesten en directe acties worden georganiseerd via sociale mediaplatforms, die populair zijn onder jongere doelgroepen. De nadruk van de groep op directe actie en hun focus op Israëls oorlog tegen Gaza spreekt veel jonge mensen aan die een directe impact willen maken op mondiale kwesties.

De gelederen van Palestine Action zijn vooral gegroeid onder jonge blanke Britse activisten, met name sinds de escalatie in Gaza eind 2023. Wat ooit werd gezien als een randbeweging, trekt nu universiteitsstudenten, leraren, NHS-medewerkers en klimaatactivisten aan, van wie velen eerder betrokken waren bij Just Stop Oil of Extinction Rebellion.

De groep heeft sinds oktober 2023 een toename in aanmeldingen gezien, waaronder "een jonge moeder, een tv-producent, veel artsen, bezorgers, basisschoolleraren", aldus een lid van de groep.

Dit toont aan dat de rekruten niet uitsluitend moslim zijn of afkomstig zijn uit traditionele activistische kringen, maar eerder uit reguliere Britse beroepen en achtergronden.

De aantrekkingskracht van de groep ligt in hun compromisloze, impactvolle tactieken en hun duidelijke morele framing: directe actie tegen bedrijven die profiteren van Israëls oorlogsmisdaden.

Talrijke acties op daken en universiteiten (bijvoorbeeld Cambridge Senate House, Edinburgh Leonardo-fabriek) tonen studenten, van wie velen blanke Britten zijn, die deelnemen aan directe, ontwrichtende acties.

Deze verschuiving heeft de Britse regering verontrust, niet alleen vanwege de tactieken van de groep, maar ook omdat hun boodschap nu veel verder reikt dan de traditionele activistische basis, tot in de blanke, middenklasse jeugd van Groot-Brittannië.

Juridische en politieke implicaties

Het verbod op Palestine Action heeft een bredere discussie aangewakkerd over de balans tussen nationale veiligheid en het recht op protest. Juridische experts waarschuwen dat de maatregel een precedent kan scheppen voor het criminaliseren van andere vormen van protest en verzet.

De beslissing zal naar verwachting juridische uitdagingen ondergaan, en de uiteindelijke goedkeuring ligt bij het Hogerhuis, dat de kwestie de komende dagen zal bespreken.