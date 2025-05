Internationale donoren hebben tijdens de conferentie in Brussel $6,3 miljard aan hulp toegezegd voor Syrië, met als doel het land op weg te helpen naar stabiliteit na het vertrek van Bashar al-Assad.

"Samen hebben we in totaal $6,3 miljard aan subsidies en leningen toegezegd," zei EU-commissaris voor de Middellandse Zee Dubravka Suica maandag. Ze voegde eraan toe dat $4,58 miljard hiervan subsidies betreft en $1,7 miljard leningen.

Eerder kondigde de voorzitter van de Europese Commissie aan dat de EU van plan is haar toezegging voor Syriërs te verhogen tot ongeveer $2,7 miljard voor 2025 en 2026.

“Syriërs hebben meer steun nodig, of ze nu nog in het buitenland zijn of besluiten terug te keren naar huis. Daarom verhoogt de Europese Unie vandaag haar toezegging voor Syriërs in het land en de regio tot bijna $2,7 miljard voor 2025 en 2026,” zei Ursula von der Leyen tijdens de 9e internationale conferentie ter ondersteuning van Syrië in Brussel.

Von der Leyen benadrukte de noodzaak om steden opnieuw op te bouwen en de economie weer op gang te brengen. “Er zijn hele steden die opnieuw moeten worden opgebouwd en een economie die opnieuw moet worden opgestart. Daarom hebben we onze sancties op belangrijke economische sectoren opgeschort. Dit omvat energie, transport en de financiële transacties die daarmee verband houden, en we staan klaar om meer te doen om de noodzakelijke investeringen voor wederopbouw aan te trekken,” voegde ze eraan toe.

Ze benadrukte ook dat de inzet van de Syrische autoriteiten om minderheden te beschermen en een inclusieve regering te vormen “essentieel” is voor verzoening.

De voorzitter van de Europese Commissie kondigde verder aan dat zij van plan zijn de dialoog met het maatschappelijk middenveld tijdens de conferentie in Brussel, in Damascus te houden. Ze onderstreepte dat alle Syriërs “het verdienen om hun toekomst in eigen handen te nemen.”

“De toekomst van Syrië is voor alle Syriërs om op te bouwen: zij die altijd voor vrijheid hebben gestreden, zij die net hoop hebben ontdekt, zij die gevlucht zijn en zij die zijn gebleven. Dit moet de belofte van het nieuwe Syrië zijn, en we zullen alles doen wat mogelijk is om dit te verwezenlijken,” voegde von der Leyen eraan toe.

Sinds 2017 organiseert de EU jaarlijks een donorconferentie ter ondersteuning van Syrië, waarbij de EU subsidies en hulp biedt aan het door oorlog getroffen Syrië en aan landen die Syrische vluchtelingen opvangen.

De conferentie van dit jaar wordt bijgewoond door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Asaad Hassan al-Shaibani.