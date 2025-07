De Turkse first lady Emine Erdoğan heeft de christelijke wereld opgeroepen om een stevigere houding aan te nemen om de humanitaire crisis in Gaza te helpen beëindigen. Tegelijkertijd sprak ze haar waardering uit voor de steun van het Vaticaan aan een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

"Ik was verheugd om paus Leo XIV, de geestelijk leider van de katholieke wereld en staatshoofd van het Vaticaan, te ontmoeten tijdens mijn bezoek aan het Vaticaan voor het programma 'Op broederschap gebaseerde economie: Ethiek en multilateralisme', georganiseerd door de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen," verklaarde Erdoğan in een bericht op sociale media na de ontmoeting op woensdag.

"Ons gesprek richtte zich voornamelijk op de voortdurende humanitaire tragedie in Gaza," zei ze. "We wisselden van gedachten over het cruciale belang van een sterkere houding van de christelijke wereld om een blijvend staakt-het-vuren te bereiken en de volledige levering van humanitaire hulp te garanderen."

De Turkse first lady voegde daaraan toe: "Ik heb mijn tevredenheid uitgesproken over de steun van het Vaticaan aan een tweestatenoplossing, die de basis vormt voor een rechtvaardige en duurzame vrede in Palestina."

Erdoğan en paus Leo XIV bespraken tijdens hun ontmoeting ook milieukwesties, met name het Turkse "Zero Waste"-initiatief.

"We waren het erover eens dat de klimaatcrisis een gemeenschappelijke zorg is voor de hele mensheid, ongeacht geloof of geografie," zei ze. "In dit kader heb ik gewezen op het sterke potentieel voor samenwerking tussen Turkije en het Vaticaan in de strijd tegen klimaatverandering. We hebben mogelijke gebieden voor gezamenlijke inspanningen geëvalueerd."

Ze sloot haar verklaring af met een dankwoord aan paus Leo XIV voor zijn "gastvrije ontvangst" en voegde eraan toe: "Ik hoop dat de historische verantwoordelijkheid die hij op zich neemt positieve resultaten oplevert voor de katholieke wereld en de gehele mensheid."