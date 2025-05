Het VN-bureau voor humanitaire zaken heeft gemeld dat Israël de toelating heeft goedgekeurd van ongeveer 100 hulptrucks naar Gaza. Dit aantal ligt echter ver onder de geschatte 500 trucks die dagelijks nodig zijn om te voldoen aan de overweldigende humanitaire behoeften van de belegerde enclave.

"We hebben meer trucks aangevraagd en goedkeuring ontvangen voor meer trucks die vandaag mogen binnenkomen, veel meer dan gisteren," vertelde Jens Laerke, woordvoerder van het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA), dinsdag aan verslaggevers in Genève.

"En we verwachten natuurlijk dat met die goedkeuring veel van hen, hopelijk allemaal, vandaag de grens oversteken naar een punt waar ze kunnen worden opgehaald en verder Gaza in kunnen worden gedistribueerd," voegde Laerke eraan toe.

Op de vraag naar een specifiek aantal antwoordde hij dat het om "ongeveer 100" trucks ging. Volgens de VN zijn er dagelijks minstens 500 hulptrucks nodig om in de basisbehoeften van de bevolking van Gaza te voorzien.

De aankondiging kwam een dag nadat slechts negen hulptrucks maandag via de Kerem Shalom-grens toegang kregen tot Gaza. Dit aantal is volgens OCHA en andere hulporganisaties veel te laag om te voldoen aan de dringende humanitaire behoeften van de bevolking in Gaza.

Van de negen trucks die maandag werden goedgekeurd, konden er slechts vijf daadwerkelijk Gaza binnenkomen vanwege logistieke uitdagingen bij de grensovergang.

"Van die negen zijn er vijf daadwerkelijk Gaza binnengekomen ... om logistieke redenen konden vier niet binnenkomen," legde Laerke uit. Hij benadrukte dat de grensovergang een complex overdrachtsproces omvat. "Zoals u weet, heeft de grensovergang verschillende stadia, en er is een herverpakking ... van de ene set trucks naar een andere set trucks voordat ze verder kunnen."

Duizenden vrachtwagens met hulp ‘klaar voor vertrek’, vijf toegestaan

Zelfs de vijf trucks die maandag Gaza binnenkwamen, zijn nog niet volledig vrijgegeven voor distributie, merkte Laerke op, vanwege voortdurende controlemaatregelen door de Israëlische autoriteiten.

"Dus ze zijn door verschillende niveaus van Israëlische controle gegaan. Het laatste niveau waar de vijf trucks binnenkwamen, staat nog steeds onder Israëlische controle, en we hebben toestemming nodig om ze op te halen."

Die toestemming was maandag nog niet verleend, maar volgens Laerke veranderde de situatie dinsdagochtend.

"Vanmorgen hebben we toestemming om die vijf trucks op te halen. Dat is alles wat ik op dit moment weet. We hebben toestemming om die trucks op te halen, en we hebben toestemming om meer trucks op te halen die mogelijk vandaag binnenkomen," zei hij.

OCHA en andere humanitaire organisaties hebben consequent opgeroepen tot veilige, duurzame en grootschalige toegang tot Gaza, waar voedsel, medicijnen en brandstof in kritieke mate tekortschieten.

Tom Fletcher, hoofd van OCHA, vertelde eerder op dinsdag aan het BBC-programma Radio 4 Today dat 14.000 baby's in Gaza in de komende 48 uur kunnen sterven als hulptrucks de gemeenschappen in de enclave niet bereiken.

Fletcher benadrukte dat duizenden hulptrucks met "babyvoeding en voedingsmiddelen" klaarstaan te midden van voortdurende Israëlische beperkingen.

Hulp voor Gaza '3 uur onderweg' maar zit vast in Jordanië

Omringd door stapels humanitaire voorraden beschreef Louise Wateridge, woordvoerder van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), de schrijnende kloof tussen de dringende behoeften in Gaza en de hulp die slechts enkele uren verderop vastzit.

Tijdens een online briefing vanuit Amman, Jordanië, zei ze: "Hier is meer voedsel voor, weet je, 200.000 mensen voor een hele maand. Er zijn medicijnen om alle negen gezondheidscentra van UNRWA en 38 medische punten operationeel te houden. Dat is genoeg medische zorg voor 1,6 miljoen mensen. Er zijn hygiënekits, genoeg voor 200.000 gezinnen, dekens voor 200.000 gezinnen en leermaterialen voor 375.000 kinderen."

Over de magazijnen van het agentschap binnen Gaza zei Wateridge dat ze die ochtend beelden had ontvangen van haar collega's die laten zien dat "alles leeg is."

Ze voegde eraan toe dat de UNRWA niet alleen voorraden heeft in Amman, maar ook in andere hubs, waaronder Egypte. "De situatie is absurd. Het is schokkend, en om eerlijk te zijn, onvergeeflijk. Al deze voorraden om me heen zijn letterlijk drie uur verwijderd van Gaza. Ze zouden er vanmiddag kunnen zijn," concludeerde ze.

Ondanks internationale oproepen tot een staakt-het-vuren zet het Israëlische leger sinds oktober 2023 een brute offensief tegen Gaza voort, waarbij bijna 53.600 Palestijnen zijn omgekomen, van wie de meesten vrouwen en kinderen.