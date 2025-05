De speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel waarschuwde dat Israël een ongekend snelle campagne van uithongering uitvoert in Gaza, en noemde het "de snelste in de moderne geschiedenis."

"Hoe kan Israël 2,3 miljoen mensen zo snel en volledig uithongeren?" vroeg Michael Fakhri tijdens een gezamenlijke persconferentie met andere VN-rapporteurs in Genève op woensdag.

"Dit is de snelste uithongeringscampagne in de moderne geschiedenis," zei Fakhri.

Nu de toegang van alle humanitaire hulp tot Gaza door Israël wordt geblokkeerd, voegde hij eraan toe: "Dit is op geen enkele manier een staakt-het-vuren. Dit is een vertraging van militair geweld, maar ... een voortschrijdende dood door uithongering."

Francesca Albanese, de speciale VN-rapporteur voor Palestina, verklaarde tijdens de briefing dat zelfs als de bombardementen en het geweld in Palestina vandaag zouden stoppen, "de genocide zal doorgaan omdat er geen manieren zijn om de vernietiging te herstellen" die is aangericht.

Albanese waarschuwde ook dat "het genocidale geweld zich uitbreidt naar de Westelijke Jordaanoever," en zei dat het geweld daar nu "zo acuut is als ooit tevoren."

"Ik weet niet hoeveel waarschuwingen de internationale gemeenschap nog nodig heeft," zei ze, en voegde eraan toe: "We zullen mensenrechten erg missen waar ze ons niet langer kunnen beschermen."

‘Wereldwijde passiviteit voedt Israëlische schendingen elders’

Ben Saul, de speciale VN-rapporteur voor de bescherming van mensenrechten, veroordeelde op zijn beurt het Gaza-verplaatsingsplan van de Amerikaanse president Donald Trump en zei: "Het zou de fundamenteelste regels van de internationale orde en het VN-Handvest sinds 1945 vernietigen."

"Het is overduidelijk illegaal om vreemd grondgebied met geweld binnen te vallen en te annexeren, de bevolking gedwongen te deporteren en het Palestijnse volk hun recht op zelfbeschikking te ontnemen," benadrukte Saul, waarbij hij aangaf dat elk plan voor de toekomst gebaseerd moet zijn op de volkswil van het Palestijnse volk, inclusief onder een Arabisch voorstel.

Hij veroordeelde ook Israëls "voortdurende illegale militaire provocaties in de bredere regio," verwijzend naar de recente "bezetting van Syrisch grondgebied op de Golanhoogten en aanvallen om eenzijdig en preventief het Syrische leger te ontwapenen onder het voorwendsel van terrorismebestrijding."

"Deze acties komen bovenop illegale agressies en dreigingen van geweld in Libanon en Iran in het afgelopen jaar. Dergelijke daden destabiliseren de hele regio, inclusief een vreedzame machtsoverdracht in Syrië," zei hij. "De actieve en passieve medeplichtigheid van de wereld aan wetteloosheid en straffeloosheid in Gaza en Palestina heeft Israël aanstekelijk aangemoedigd om hetzelfde elders te doen."

Hij riep alle landen op om verenigd te staan tegen "dwang door mondiale of regionale machten die proberen het internationale rechtssysteem te breken."

Meg Satterthwaite, de speciale VN-rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten, zei: "De Amerikaanse sancties tegen het ICC lijken neer te komen op strafbare feiten tegen de rechtsgang onder Artikel 70 van het Statuut van Rome."

Artikel 70, legde Satterthwaite uit, bestraft pogingen om een functionaris van het hof te belemmeren of te intimideren, of om wraak te nemen op een functionaris van het hof vanwege de taken die door die functionaris zijn uitgevoerd.

"Het is cruciaal dat we deze acties benoemen voor wat ze zijn en dat staten samen optreden om deze aanval op de internationale rechtsorde tegen te gaan," benadrukte ze.