Angela Merkel, voormalig bondskanselier van Duitsland, heeft Friedrich Merz, leider van de Christendemocratische Unie (CDU), scherp berispt voor het indienen van een anti-immigratie motie die steun kreeg van de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) partij.

In een verklaring die donderdag op haar officiële website werd geplaatst, bekritiseerde Merkel CDU-leider Merz voor het terugdraaien van zijn standpunt van slechts twee maanden geleden. Destijds had hij democratische partijen opgeroepen om elke vorm van samenwerking met rechtsextremisten in het parlement te vermijden.

"Dit voorstel destijds en de bijbehorende houding waren een uiting van grote politieke verantwoordelijkheid, die ik volledig heb gesteund," zei Merkel.

“Ik denk dat het onjuist is om zich niet langer gebonden te voelen door dit voorstel en dus voor het eerst een meerderheid toe te staan met de stemmen van de AfD in een parlementaire stemming.”

De Christendemocraten hadden eerder een strikt beleid van niet-samenwerken met de AfD op alle bestuursniveaus, omdat de extremistische standpunten van de partij als onverenigbaar met democratische waarden werden beschouwd.

Deze week diende de partij verschillende moties en een wetsvoorstel in bij het parlement om de immigratie- en asielwetten van het land te wijzigen, in aanloop naar de verkiezingen op 23 februari.

Een belangrijke niet-bindende motie—die opriep tot het weigeren van irreguliere migranten en asielzoekers aan de Duitse grenzen—werd woensdag aangenomen met steun van de AfD.

De maatregel werd nipt aangenomen met 348 stemmen tegen 345, waarbij de 75 stemmen van de AfD cruciaal waren.

Het debat over immigratie en deportatie in Duitsland is geïntensiveerd na een recente dodelijke steekpartij in Aschaffenburg vorige week, waarbij twee mensen omkwamen, waaronder een kind.