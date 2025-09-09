Bayrou bracht zichzelf eind augustus onder enorme druk door een vertrouwensstemming in het parlement aan te kondigen over zijn begrotingsplannen. De Franse regering wilde 44 miljard euro aan besparingen doorvoeren om het begrotingstekort aanzienlijk te verminderen.

Bayrou wilde vooral bezuinigen op de overheidsuitgaven en ook Paasmaandag en Overwinningsdag op 8 mei als officiële feestdagen schrappen.

Een persoon uit de naaste omgeving van Bayrou zei dat hij zal aftreden en zijn ontslag dinsdagochtend zal indienen bij de Franse president Emmanuel Macron. De aandacht richt zich nu op Macron, die een nieuwe premier moet kiezen nadat het parlement in 2024 is ontbonden.