Politieke crisis in Frankrijk: Bayrou treedt af
De Franse premier François Bayrou verloor maandag een vertrouwensstemming in de Nationale Assemblee, waarmee slechts negen maanden na aantreden een einde kwam aan de premierschap van de 74-jarige leider van de Democratische Beweging.
Mensen reageren nadat Franse premier nederlaag lijdt bij vertrouwensstemming in parlement. / Foto: Reuters
9 september 2025

Bayrou bracht zichzelf eind augustus onder enorme druk door een vertrouwensstemming in het parlement aan te kondigen over zijn begrotingsplannen. De Franse regering wilde 44 miljard euro aan besparingen doorvoeren om het begrotingstekort aanzienlijk te verminderen.

Bayrou wilde vooral bezuinigen op de overheidsuitgaven en ook Paasmaandag en Overwinningsdag op 8 mei als officiële feestdagen schrappen.

Een persoon uit de naaste omgeving van Bayrou zei dat hij zal aftreden en zijn ontslag dinsdagochtend zal indienen bij de Franse president Emmanuel Macron. De aandacht richt zich nu op Macron, die een nieuwe premier moet kiezen nadat het parlement in 2024 is ontbonden.

Verdiepende politieke crisis

Sinds zijn verkiezing in 2017 was Bayrou de zesde premier van Macron. Zijn poging van vorige week om steun te mobiliseren door een bijeenkomst van de leiders van alle coalitiepartijen bijeen te roepen, mislukte.

Er zijn enkele bezorgde geluiden te horen vanuit de oppositie. “Bayrou is niet verantwoordelijk voor de puinhoop waarin hij zich bevindt”, zegt Jean-Luc Mélenchon. "Dat zijn al zijn voorgangers, met hun slechte economische beleid. Als er iemand verantwoordelijk is, dan is het de president van de republiek.

Macron heeft nu de “verantwoordelijkheid” om het Franse volk opnieuw naar de stembus te sturen, aldus Marine Le Pen, een extreemrechtse oppositielid. President Macron moet nu dus beslissen of hij nieuwe parlementsverkiezingen uitschrijft of probeert een akkoord te sluiten met de oppositie door een nieuwe premier te benoemen.

