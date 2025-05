De opkomst van DeepSeek, een Chinese AI-startup, heeft wereldwijd discussies aangewakkerd over dataveiligheid, ethisch gebruik van AI en geopolitieke spanningen. Dit heeft geleid tot uiteenlopende reacties van overheden en instellingen wereldwijd.

Terwijl Italië en de Amerikaanse marine verbodsbepalingen hebben uitgevaardigd en waakhonden in Frankrijk en Zuid-Korea hebben besloten om het Chinese bedrijf te ondervragen over beveiligings- en gegevensproblemen, heeft India in een zeldzame stap plannen aangekondigd om de AI-modellen van DeepSeek op lokale servers te hosten om privacyproblemen aan te pakken.

De Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit, bekend als Garante, startte donderdag een onderzoek naar de AI-chatbot van DeepSeek en blokkeerde het verwerken van gegevens van Italiaanse gebruikers. Garante verklaarde dat het had besloten in te grijpen na het ontvangen van "volledig ontoereikende" antwoorden op vragen over het gebruik van persoonlijke gegevens door het bedrijf.

In een verklaring zei Garante dat het "dringend en met onmiddellijke ingang" had bevolen de verwerking van gegevens van Italiaanse gebruikers door Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence en Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, de Chinese bedrijven achter de chatbotdienst, te beperken.

Tegelijkertijd heeft de autoriteit een onderzoek ingesteld.

“De beperkende maatregel, bedoeld om de gegevens van Italiaanse gebruikers te beschermen, volgt op de vandaag ontvangen mededeling van de bedrijven, waarvan de inhoud volstrekt ontoereikend werd geacht”, aldus het bedrijf.

Op dinsdag kondigde het agentschap aan dat het vragen had gesteld aan DeepSeek over hoe persoonlijke gegevens werden verzameld, uit welke bronnen en met welk doel, en waar ze werden opgeslagen.

“In tegenstelling tot wat werd waargenomen door de autoriteit, verklaarden de bedrijven dat ze niet actief zijn in Italië en dat de Europese wetgeving niet op hen van toepassing is,” aldus de verklaring op donderdag.

DeepSeek, gevestigd in Hangzhou — vaak aangeduid als "het Silicon Valley van China" — veroorzaakte deze week opschudding op Wall Street met zijn krachtige nieuwe chatbot, ontwikkeld tegen een fractie van de kosten van zijn concurrenten.

In december legde Italië OpenAI een boete op van 15 miljoen euro ($15,6 miljoen) voor het gebruik van persoonlijke gegevens door zijn populaire ChatGPT chatbot, maar het Amerikaanse techbedrijf zei dat het in beroep zou gaan.

Verenigde Staten: Marine verbiedt DeepSeek vanwege 'veiligheids- en ethische bezwaren'

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan heeft de Amerikaanse marine een richtlijn uitgevaardigd die het gebruik van DeepSeek's AI verbiedt, vanwege “potentiële veiligheids- en ethische bezwaren”.

De Chief Information Officer van de marine benadrukte de risico’s die voortvloeien uit de Chinese oorsprong van de AI, een maatregel die aansluit bij bredere Amerikaanse inspanningen om de Chinese technologische invloed in kritieke sectoren zoals AI te beperken.

DeepSeek’s snelle succes in de concurrentie met Amerikaanse modellen zoals OpenAI’s ChatGPT heeft alarmbellen doen rinkelen in Washington. De kostenbesparende aanpak van de startup, met gebruik van oudere H800-chips en een budget van minder dan 6 miljoen dollar, staat in schril contrast met de miljardeninvesteringen van Amerikaanse technologiebedrijven, zoals OpenAI, dat naar verluidt meer dan 100 miljoen dollar heeft uitgegeven aan zijn geavanceerde ChatGPT-model.

De opkomst van DeepSeek heeft voor onrust op de markt gezorgd, waarbij aandelen van AI-chipmakers Nvidia en Broadcom 17 procent zijn gedaald, waardoor hun marktwaarde met 800 miljard dollar is gedaald.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde ook dat DeepSeek “een wake-up call” was voor Silicon Valley en drong er bij Amerikaanse bedrijven op aan om zich te concentreren op concurrentie.

De Trump-administratie heeft ook een joint venture aangekondigd, Stargate, tussen OpenAI, Oracle en SoftBank, met plannen om miljarden te investeren in AI-infrastructuur in de VS.

Frankrijk: Privacywaakhond gaat DeepSeek ondervragen

De acties van Italië kunnen wijzen op een bredere Europese reactie. De Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL heeft aangegeven DeepSeek te willen ondervragen over zijn AI-systemen.

“De AI-afdeling van de CNIL analyseert momenteel deze tool”, aldus een woordvoerder van de Franse controleautoriteit. “Om beter te begrijpen hoe dit AI-systeem werkt en wat de risico's zijn op het gebied van gegevensbescherming, zal de CNIL vragen stellen aan het bedrijf dat de DeepSeek chatbot aanbiedt.”

Dit onderzoek zou kunnen leiden tot strengere regelgeving in de hele Europese Unie, nu het blok worstelt met de bescherming van gegevens van burgers tegen buitenlandse techbedrijven.

Zuid-Korea: Gegevensautoriteit gaat DeepSeek ondervragen

De gegevensbeschermingsautoriteit van Seoul, de Personal Information Protection Commission, heeft plannen aangekondigd om DeepSeek te ondervragen over de manier waarop het bedrijf omgaat met gebruikersgegevens.

De aankondiging kwam op een moment van onrust op de lokale markt, omdat de snelle opkomst van DeepSeek in de AI-race gevolgen heeft gehad voor de Zuid-Koreaanse chipmakers Samsung en SK Hynix, waardoor hun aandelen zijn gedaald.

“We zijn van plan om ons verzoek vrijdag al schriftelijk in te dienen om informatie te krijgen over hoe DeepSeek omgaat met persoonlijke gegevens,” zei een ambtenaar van de Zuid-Koreaanse commissie, hoewel er geen verdere details werden gegeven.

Japan: Premier roept op tot wetgeving om 'gevaren, risico's' van AI te minimaliseren

De Japanse premier Shigeru Ishiba heeft opgeroepen tot wetgeving om de risico's van AI aan te pakken en tegelijkertijd de voordelen ervan te bevorderen. Ishiba benadrukte de noodzaak om een balans te vinden tussen AI-gedreven nationale productiviteit en het beschermen van publieke belangen.

“We moeten een basisplan opstellen over hoe we onderzoek en ontwikkeling en het gebruik van AI op een veilige manier kunnen bevorderen,” zei hij. “Onze dringende uitdaging is om wetgeving in te dienen die het gemak van AI maximaliseert en tegelijkertijd de gevaren en risico's van het gebruik minimaliseert.”

De Japanse overheid heeft haar voorzichtigheid geuit over de snelle opkomst van DeepSeek, maar heeft geen duidelijke beperkingen opgelegd.

India: Plannen om DeepSeek-modellen op lokale servers te hosten

De Indiase IT-minister Ashwini Vaishnaw kondigde donderdag aan dat het land de grote taalmodellen van DeepSeek op binnenlandse servers gaat hosten om de bezorgdheid over de privacy van gegevens weg te nemen.

Deze stap is belangrijk gezien India's strikte beleid voor datalokalisatie en de over het algemeen voorzichtige benadering van Chinese technologie.

“Kwesties rond gegevensprivacy met betrekking tot DeepSeek kunnen worden aangepakt door open-source modellen op Indiase servers te hosten,” zei Vaishnaw op een industrieconferentie.

De modellen van DeepSeek zullen waarschijnlijk worden gehost op India's nieuwe AI Compute Facility. Deze beslissing weerspiegelt de strategische benadering van India, waarbij technologische samenwerking wordt afgewogen tegen voorzichtigheid.

Vaishnaw prees verder de prestatie van DeepSeek door te zeggen: “Je hebt gezien wat DeepSeek heeft gedaan - 5,5 miljoen dollar en een zeer, zeer krachtig model.”

Hoewel India sinds 2020 meer dan 300 Chinese apps heeft verboden, blijft het zich richten op het stimuleren van inheemse AI-innovatie terwijl het buitenlandse modellen ontvangt.

Het land investeert ook in hyperscale infrastructuur, werkt samen met wereldwijde chipontwerpers en ontwikkelt een regelgevend orgaan voor AI-veiligheid.

Het antwoord en de toekomst van DeepSeek

Ondanks de toenemende kritiek blijft DeepSeek op zijn strepen staan en beweert het dat zijn AI-model voldoet aan wereldwijde standaarden. De snelle opkomst van het bedrijf heeft al voor aanzienlijke marktvolatiliteit gezorgd. Industrieleiders waarschuwen dat de AI-wapenwedloop tussen de VS en China steeds intensiever wordt.

De razendsnelle opkomst van de Chinese AI-startup heeft overheden, bedrijven en regelgevers gedwongen om de dubbele uitdaging aan te gaan van het bevorderen van AI-innovatie en het beperken van de bijbehorende risico's.

De uiteenlopende wereldwijde reacties benadrukken de geopolitieke dimensies van de AI-race, waarbij nationale veiligheidsbelangen en economische belangen vaak zwaarder wegen dan technologische voordelen.

Naarmate meer landen hun stem laten horen, zal de wereld nauwlettend in de gaten houden of de reis van DeepSeek een doorbraak betekent in de democratisering van AI of een voorbode in de escalerende strijd om de suprematie van AI.