De beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de sancties tegen Syrië op te heffen, markeert een 'cruciaal keerpunt', aldus de minister van Buitenlandse Zaken van Syrië.

"We verwelkomen de recente opmerkingen van president Donald Trump over het opheffen van sancties die aan Syrië werden opgelegd als reactie op oorlogsmisdaden gepleegd door het Assad-regime," zei Asaad al-Shaibani dinsdag tegen het door de staat gerunde Syrische Arabische Nieuwsagentschap (SANA).

Shaibani beschreef dit als "een cruciaal keerpunt voor het Syrische volk terwijl we toewerken naar een toekomst van stabiliteit, zelfvoorziening en echte wederopbouw na jaren van verwoestende oorlog."

"We zien deze aankondiging zeer positief en zijn bereid een relatie met de VS op te bouwen gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en gedeelde belangen," voegde hij eraan toe.

Shaibani zei dat Trump "het potentieel heeft om een historische vredesovereenkomst te sluiten en een echte overwinning voor de Amerikaanse belangen in Syrië te behalen" en "hij heeft al meer gedaan voor het Syrische volk dan zijn voorgangers, die oorlogsmisdadigers toestonden rode lijnen te overschrijden en massaslachtingen te plegen."

Eerder in Riyad zei Trump dat hij opdracht zal geven tot het opheffen van de "brutale en verlammende" Amerikaanse sancties tegen Syrië na overleg met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en andere regionale leiders.

"Na het bespreken van de situatie in Syrië met de kroonprins, uw kroonprins, en ook met president Erdogan van Turkije, die mij onlangs belde en om iets soortgelijks vroeg, onder anderen, en vrienden van mij, mensen voor wie ik veel respect heb in het Midden-Oosten, zal ik opdracht geven tot het beëindigen van de sancties tegen Syrië om hen een kans op grootheid te geven," zei Trump dinsdag in Riyad tijdens een investeringsforum.

'Kans op grootheid'

Trump zei tijdens het Saudi-US Investment Forum 2025 in Riyad dat hij opdracht zou geven tot het opheffen van de "brutale en verlammende" Amerikaanse sancties tegen Syrië om dat land "een kans op grootheid" te geven.

De aankondiging van Trump leidde tot straatfeesten onder Syriërs in veel steden, waaronder de hoofdstad Damascus.

De Syrische president Ahmed al-Sharaa arriveerde dinsdag in Riyad, een dag voor zijn mogelijke ontmoeting met Trump.

Trump arriveerde eerder die dag in Saoedi-Arabië en begon daarmee aan een rondreis door de Golf, die zal worden voortgezet met bezoeken aan Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten — zijn eerste grote internationale reis van zijn tweede ambtstermijn, naast een kort bezoek aan Italië voor de begrafenis van paus Franciscus.

De nieuwe regering van Syrië roept op tot uitgebreide internationale en regionale steun om het land te helpen herstellen van de erfenis van de afgezette heerser Bashar al-Assad.

Na de val van het regime heeft de overgangsregering benadrukt dat de bestaande Amerikaanse en Europese sancties de wederopbouwinspanningen belemmeren.

Hoewel de VS en de EU eerder enkele sancties op specifieke sectoren hebben versoepeld, zou dit de eerste algehele terugdraaiing sinds 2011 zijn.

Assad, die bijna 25 jaar over Syrië regeerde, vluchtte in december naar Rusland, waarmee een einde kwam aan de decennialange macht van de Ba'athpartij die in 1963 begon.