India is opgeschrikt door een dodelijke stormloop tijdens de Maha Kumbh Mela, of het Grote Kruikenfestival, in de noordelijke staat Uttar Pradesh, waar tientallen miljoenen pelgrims samenkwamen.

De stormloop heeft minstens 15 levens geëist en veel meer mensen raakten gewond, vertelde een arts op het Kumbh Mela-festival in Noord-India woensdag aan AFP.

Dronebeelden toonden miljoenen mensen, schouder aan schouder, die in het donker voor zonsopgang arriveerden om de Maha Kumbh Mela te markeren.

Video's en foto's na de stormloop lieten lichamen zien die op brancards werden weggevoerd en mensen die huilend op de grond zaten, terwijl anderen over een tapijt van achtergelaten bezittingen stapten die mensen hadden achtergelaten in hun poging om te ontsnappen.

Een getuige van het persbureau Reuters zag meerdere lichamen terwijl hij tientallen ambulances volgde die naar de rivieroevers snelden, waar het incident plaatsvond.

Ambtenaren verklaarden dat een eerste stormloop rond 1 uur lokale tijd "niet ernstig" was, maar de oorzaak ervan was onduidelijk.

Getuigen meldden echter dat mensen die probeerden te ontsnappen, verstrikt raakten in een tweede stormloop bij een uitgang. Ze keerden vervolgens terug naar de pontonbruggen, op zoek naar een andere uitweg, maar ontdekten dat deze door de autoriteiten was afgesloten.

"Ik zag veel mensen vallen en vertrapt worden door de menigte... veel kinderen en vrouwen raakten verdwaald en riepen om hulp," zei Ravin, die alleen zijn voornaam gaf en vanuit de financiële hoofdstad Mumbai naar het festival was gereisd.

Een Rapid Action Force (RAF) — een speciale eenheid die wordt ingezet bij crisissituaties — was ingezet om de situatie onder controle te brengen, en reddingsoperaties waren aan de gang, aldus functionarissen.

Premier Narendra Modi sprak met de minister-president van Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, en riep op tot "onmiddellijke ondersteuningsmaatregelen", meldde persbureau ANI.

Vergelijkbare incidenten

Het religieuze evenement Maha Kumbh Mela trekt meer dan 400 miljoen bezoekers gedurende zes weken, zowel Indiërs als toeristen.

Het hindoeïstische festival heeft al gigantische dagelijkse menigten gezien, met bijna 148 miljoen bezoekers sinds het twee weken geleden begon.

Stormlopen komen relatief vaak voor bij Indiase religieuze festivals, waar grote menigten samenkomen in kleine gebieden met gebrekkige infrastructuur en weinig veiligheidsmaatregelen.

Een soortgelijke stormloop vond plaats op de meest gunstige dag van het festival toen het voor het laatst werd gehouden in 2013, waarbij minstens 36 mensen omkwamen, voornamelijk vrouwen.