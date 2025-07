Een lijst van voormalige Europese ambassadeurs zegt dat er maar één antwoord mogelijk is: de Unie moet de handelsvoordelen voor Israël tijdelijk opschorten. De reden hiervoor is dat het land zich schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen met het doden van tienduizenden onschuldige burgers en de vernietiging van grote delen van Gaza.

Als de EU op dit moment niet in staat is om actie te ondernemen, zal het niet mogelijk zijn om de schade aan haar reputatie in de ogen van deze regio te herstellen.

Mogelijke Sancties

De besprekingen zijn nog niet afgelopen. Mogelijke maatregelen, waaronder de tijdelijke opschorting van de samenwerking met Israël, zijn opgesomd in een voorstel van de chef buitenlands beleid Kallas en wachten nog steeds op goedkeuring.

Het voorstel kan alleen worden uitgevoerd als alle 27 ministers van Buitenlandse Zaken ermee instemmen, maar zover is het nog niet.

De leden zijn verdeeld sinds het begin van de genocide in Gaza. Hongarije en Tsjechië wijzen bijvoorbeeld elke vorm van druk op Israël af. Aan de andere kant staan Spanje en Ierland, die harde actie van Europa willen en zelf al maatregelen hebben genomen, zoals een verbod op de invoer van goederen uit Israëlische nederzettingen.

Wantrouwen bij Israëlische verbintenissen

Vijf dagen geleden kondigde Kallas aan dat de EU afspraken had gemaakt met Israël om de situatie in Gaza te verbeteren.

De regering-Netanyahu zou aanzienlijk meer hulp toelaten in Gaza, waaronder vrachtwagens en hulpgoederen, zei Kalas. Hiervan is ter plaatse echter niets te merken. Gisteren heeft de chef buitenlands beleid aangegeven dat hij te weinig vooruitgang heeft gezien.

Ambassadeurs willen “snelle en belangrijke veranderingen”, en hoewel deze nog niet gezien zijn, is de mogelijke overeenkomst met Israël voor de meeste leden reden genoeg om zich stil te houden over de kwestie.

Insiders beweren dat het geen verrassing is dat dit akkoord op zo'n cruciaal moment kwam, omdat het een klimaat van onzekerheid mogelijk maakte en daardoor landen in het ongewisse liet.

Veldkamp verklaarde eerder dat Nederland bereid is om op eigen initiatief maatregelen tegen Israël te overwegen als er vandaag nog geen staakt-het-vuren is.