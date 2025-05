De relatie tussen India en de Taliban, ooit gekenmerkt door voorzichtigheid en wederzijds wantrouwen, ondergaat een significante transformatie en een strategische verschuiving richting diepere betrokkenheid.

Vorige week omschreef het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Taliban India als een “belangrijke regionale en economische partner” na een historische ontmoeting in Dubai tussen de Indiase staatssecretaris Vikram Misri en Mawlawi Amir Khan Muttaqi, de waarnemend minister van Buitenlandse Zaken van de door de Taliban geleide interim-regering van Afghanistan.

“Ja, de gesprekken tussen India en Afghanistan zijn erg belangrijk voor ons. We hechten er veel waarde aan,” zei Zabihullah Mujahid, hoofdwoordvoerder van de Afghaanse Taliban in Kabul, tegen TRT World.

Deze ontmoeting, de hoogste interactie tussen beide partijen sinds de machtsovername door de Taliban in 2021, heeft veel interesse en speculatie gewekt over de motivaties en implicaties van deze diplomatieke toenadering.

Beide partijen lijken gedreven door verschillende, maar onderling verbonden belangen. Voor India vertegenwoordigt een diepere betrokkenheid bij de Taliban zowel een “strategische” als “tactische” zet, gebaseerd op veiligheids- en economische prioriteiten, aldus Anil Wadhwa, voormalig secretaris bij het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Dit is zowel een strategische als tactische zet van India,” vertelde Wadhwa aan TRT World. “Het zorgt ervoor dat de Taliban-regering niet tegen Indiase belangen handelt. Bovendien zullen nauwere betrekkingen met de Taliban ook druk uitoefenen op de Pakistaanse grensoverschrijdende vijandelijkheden richting India en als een drukpunt fungeren.”

Pakistan heeft India eerder beschuldigd van het gebruik van Afghaans grondgebied om grensoverschrijdende onrust tegen Pakistan aan te wakkeren. Voor de machtsovername door de Taliban beweerde Islamabad dat New Delhi talrijke trainingskampen in Afghanistan exploiteerde om wereldwijd verboden militante groepen te ondersteunen bij het organiseren van aanvallen gericht op het destabiliseren van Pakistan. Zowel India als de pre-Taliban-regering van Afghanistan ontkenden deze beschuldigingen.

Voor de Taliban is de betrokkenheid bij India een pragmatische poging om internationale legitimiteit, ontwikkelingshulp en samenwerking in belangrijke sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg en handel te verkrijgen. “Deze gesprekken zullen helpen onze handel en import-export met India uit te breiden, wat onze economie ten goede zal komen,” zei Mujahid. Hij verduidelijkte dat de toenadering van de Taliban tot India niet moet worden gezien in de context van hun relatie met een ander land, inclusief Pakistan.

Als een land zonder toegang tot zee is Afghanistan grotendeels afhankelijk van Pakistan en Iran, twee van de belangrijkste landen waarmee het een landgrens deelt, voor internationale handel. Pakistan heeft eerder toegestaan dat hulp, zelfs vanuit India, via zijn grondgebied naar Afghanistan werd vervoerd.

Vanwege de gespannen relaties tussen Pakistan en India en de toenemende spanningen tussen Pakistan en Afghanistan in de afgelopen maanden, maken zowel de Taliban als India gebruik van de Iraanse haven Chabahar als doorvoerhaven voor Indiase leveringen aan Afghanistan.