De omstreden Europese wet op het scannen van berichten op kindermisbruikmateriaal, bekend als Chat Control, staat opnieuw bovenaan de politieke agenda. EU-voorzitter Denemarken zet vaart achter het dossier en wil al op 14 oktober een stemming laten plaatsvinden. Het voorstel verplicht aanbieders van chat-, berichten- en e-maildiensten om surveillancetechnologie in te zetten, ook zonder dat er sprake is van enige verdenking.

Deense druk op doorbraak

Al sinds 2021 wordt binnen de EU gediscussieerd over de wet. Toen keurde het Europees Parlement een tijdelijke regeling goed om privéchats te mogen doorzoeken. In 2022 volgde een verdergaand voorstel van de Europese Commissie, maar dat haalde de eindstreep niet. Het nieuwe compromis van Denemarken combineert volgens burgerrechtenorganisatie EDRi eerdere Belgische en Hongaarse voorstellen, zonder tegemoet te komen aan de belangrijkste bezwaren. Toch probeert Denemarken een doorbraak te forceren.

Voor goedkeuring is een gekwalificeerde meerderheid nodig: minstens vijftien lidstaten die samen 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. Volgens Patrick Breyer (Piratenpartij, Duitsland) zijn al vijftien landen bereid in te stemmen. Duitsland wordt gezien als de doorslaggevende stem; als Berlijn instemt, lijkt goedkeuring onafwendbaar.

Kritiek van experts: “Onhaalbaar, duur en gevaarlijk”

Meer dan vierhonderd academici en technologie-experts waarschuwen in een open brief dat het plan onuitvoerbaar en gevaarlijk is. Een van hen is encryptiespecialist Bart Preneel (KU Leuven). Volgens Preneel is het voorstel ook een bedreiging voor fundamentele vrijheden:

“Zodra er een achterdeurtje in apps als WhatsApp of Signal zit, kan dat gebruikt worden om veel meer te monitoren dan alleen kindermisbruik. Autocratische regimes grijpen dit soort technologie nu al aan om burgers te controleren.” Zo deelde Preneel tijdens een interview met De Morgen.