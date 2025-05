In een opvangcentrum in Khan Younis, in het zuiden van Gaza, bereiden Palestijnse vrouwen Kaak, traditionele Eid-koekjes, in de hoop de stemming van hun kinderen te verbeteren, ondanks het voortdurende Israëlische militaire offensief dat op 18 maart 2025 werd hervat.

Te midden van diepe rouw, vernietiging en het verlies van huizen en dierbaren, proberen de vrouwen hun kinderen zelfs de kleinste momenten van vreugde te bieden. Ze doen hun best om hen te beschermen tegen de ontberingen die worden veroorzaakt door de voortdurende sluiting van grensovergangen door Israël.

Dit jaar valt Eid al-Fitr, het feest van het breken van het vasten aan het einde van de islamitische heilige maand Ramadan, in Gaza onder zware humanitaire en economische druk, terwijl de Israëlische aanvallen toenemen.

Eid al-Fitr is het eerste van de twee belangrijkste feesten in de islam, het andere is Eid al-Adha.

Sinds 2 maart 2025 heeft Israël een volledige blokkade opgelegd aan Gaza door alle grensovergangen te sluiten, waardoor de toegang tot humanitaire, medische en noodhulp wordt verhinderd.

Markten zijn bijna leeg en de prijzen van de resterende goederen zijn sterk gestegen, waardoor het voor Palestijnen, die door de oorlog verarmd zijn, bijna onmogelijk is om in hun basisbehoeften te voorzien.

Vorige week meldde het Gaza Government Media Office dat het gebied de eerste fase van hongersnood is ingegaan door de voortdurende blokkade en de belemmering van levensreddende hulp.

Vastberadenheid om te leven

In een blijk van veerkracht zit Kawthar Hussein naast een lemen oven in de hoek van het opvangcentrum, terwijl ze probeert een vuur aan te steken om Eid-koekjes te bakken, terwijl Israëlische artillerie nabijgelegen gebieden van Gaza beschiet.

Door de blokkade is er geen toegang tot aardgas, waardoor de vrouwen karton en hout gebruiken om te koken, een proces dat zowel tijdrovend als uitputtend is.

Ondanks de rook plaatst Hussein zorgvuldig koekjes op bakplaten om te beginnen met bakken. Ze zei: "De sfeer hier is erg verdrietig. We hebben veel familieleden en dierbaren verloren en we lijden onder een grote humanitaire crisis."

"Wij zijn een volk dat van het leven houdt. We willen niet dat onze kinderen in ontbering leven. We proberen hen alles te geven wat we kunnen, zelfs als het weinig is," vertelde ze aan Anadolu.

Voor de oorlog maakte ze ongeveer 9 kilo koekjes voor Eid. Dit jaar maakt ze slechts één kilo in de hoop wat troost te bieden aan kinderen die door de oorlog zijn getroffen.

Hoewel verdriet hen omringt, gelooft ze dat het vieren van Eid een van "Gods rituelen is die in ere gehouden moeten worden."

Vreugde te midden van oorlog

Umm Mohammed, een andere Palestijnse vrouw, probeert ook haar kinderen en kleinkinderen een gevoel van Eid te geven door koekjes voor hen te maken.

Ze vertelde Anadolu: "We hebben een beetje koekjes kunnen maken om de kinderen te compenseren voor wat ze hebben gemist van de Eid-rituelen tijdens de genocide."

"Verdriet omringt de kinderen. We proberen hen blij te maken door hen elk één koekje te geven, en dat is alles wat we kunnen bieden," voegde ze eraan toe.

Op 18 maart lanceerde het Israëlische leger een verrassingsaanval vanuit de lucht op Gaza, waarbij 896 mensen omkwamen en bijna 2000 gewond raakten, waarmee effectief een einde kwam aan het staakt-het-vuren en de gevangenenruilovereenkomst.

Sinds oktober 2023 hebben Israëlische aanvallen meer dan 50.200 Palestijnen gedood — voornamelijk vrouwen en kinderen — en meer dan 114.000 gewond, volgens gezondheidsautoriteiten.

Het Internationaal Strafhof heeft in november arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en voormalig minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.