POLITIEK
2 min lezen
EU-gezant naar Washington om sancties tegen Rusland te bespreken
Een EU-team dat zich bezighoudt met sancties is momenteel in Washington. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie zal het team later met de Amerikaanse collega's bijeenkomen om sancties tegen Rusland te bespreken.
EU-gezant naar Washington om sancties tegen Rusland te bespreken
Het hoofdkwartier van de Oekraïense regering beschadigd tijdens een Russische drone- en raketaanval in Kiev. / Foto: Reuters
9 september 2025

Volgens EU-Raadsvoorzitter Antonio Costa werkt de EU samen met de VS om nieuwe maatregelen te coördineren. Na de tegenslagen eerder dit jaar, toen Trump ervoor koos om de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten om de vrede in Oekraïne te bespreken, hopen de EU-leiders op een betere samenwerking.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde zondag dat hij bereid is om aanvullende sancties op te leggen aan Rusland. Hij zei dat hij Moskou strengere straffen zou opleggen vanwege het conflict in Oekraïne.

De vertegenwoordiger ging niet in op de onderwerpen die later op maandag aan de orde zullen komen. Hij vermeldde wel dat de Europese Commissie afgelopen weekend met de EU-lidstaten verdere maatregelen tegen Rusland heeft besproken.

Dit is “een routine onderdeel van de praktijk bij het samenstellen van strafmaatregelen”, aldus de functionaris. Volgens persbureau Bloomberg zouden de sancties gericht zijn op Russische banken en energiebedrijven.

Negentiende sanctiepakket

Aanbevolen

De EU-lidstaten debatteren al weken over verdere sancties tegen Rusland.

De Europese Unie werkt momenteel aan de negentiende reeks sancties tegen Rusland. Onlangs hebben de VS en de EU hun plannen bekendgemaakt om meer economische druk op Rusland uit te oefenen.

Het definitieve sanctiepakket moet nog worden goedgekeurd door alle EU-lidstaten.

In het verleden hebben Hongarije en Slowakije de besprekingen geblokkeerd. Een sanctiepakket moet door alle lidstaten unaniem worden goedgekeurd.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us