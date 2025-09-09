Volgens EU-Raadsvoorzitter Antonio Costa werkt de EU samen met de VS om nieuwe maatregelen te coördineren. Na de tegenslagen eerder dit jaar, toen Trump ervoor koos om de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten om de vrede in Oekraïne te bespreken, hopen de EU-leiders op een betere samenwerking.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde zondag dat hij bereid is om aanvullende sancties op te leggen aan Rusland. Hij zei dat hij Moskou strengere straffen zou opleggen vanwege het conflict in Oekraïne.

De vertegenwoordiger ging niet in op de onderwerpen die later op maandag aan de orde zullen komen. Hij vermeldde wel dat de Europese Commissie afgelopen weekend met de EU-lidstaten verdere maatregelen tegen Rusland heeft besproken.

Dit is “een routine onderdeel van de praktijk bij het samenstellen van strafmaatregelen”, aldus de functionaris. Volgens persbureau Bloomberg zouden de sancties gericht zijn op Russische banken en energiebedrijven.

Negentiende sanctiepakket