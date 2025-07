In Breda zijn vannacht verschillende appartementen geëvacueerd na een explosie bij een beautysalon. De ontploffing leidde tot een brand. De politie heeft in de omgeving een man gearresteerd die probeerde te ontsnappen toen agenten hem opmerkten.

De explosie vond plaats rond 05.15 uur aan de Oosterstraat. Op videobeelden is te zien dat de voordeur van de beautysalon volledig is verwoest. Zes appartementen op de bovenverdieping zijn ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De aangehouden man, 43 jaar oud en afkomstig uit het nabijgelegen Rijsbergen, wordt door de politie ondervraagd om te bepalen of hij betrokken is bij de explosie. Hij is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek.

Volgens Omroep Brabant was er vorige week in hetzelfde gebouw een wietkwekerij opgerold, en staan er nog containers met afval op het grasveld. Het is nog onduidelijk of er een verband bestaat tussen de explosie en de wietkwekerij.