Weinig dingen overstijgen grenzen, klassen en tijdperken zoals goud. Van straatverkopers tot nationale banken, de blijvende aantrekkingskracht van goud wordt door iedereen gedeeld, vooral in onzekere tijden. En terwijl we richting 2025 gaan, lijkt het glanzende metaal nog meer te gaan schitteren.

Goud is altijd meer geweest dan alleen een handelswaar. Het is een bescherming tegen onzekerheid, een symbool van stabiliteit in een wereld die vaak allesbehalve stabiel aanvoelt.

Al decennialang stijgt de waarde van goud gestaag, onaangetast door de schommelingen van wereldwijde valuta's zoals de dollar en de euro.

Vorig jaar leverde goud een jaarlijkse winst van 27 procent op, de grootste sinds 2010, en bereikte het meerdere keren recordhoogtes. Volgens financiële experts zal deze trend zich waarschijnlijk voortzetten in 2025, aangezien politieke verschuivingen en economische turbulentie meer investeerders naar de geruststellende glans van goud drijven.

Bayram Veli Salur, Chief Investment Officer bij het in Istanbul gevestigde Kuveyt Turk Asset Management, wijst op de unieke rol van goud als tegenwicht voor de Amerikaanse dollar. “Een sterke dollar drukt doorgaans de goudprijzen, terwijl een zwakkere dollar juist ondersteunend is,” legt hij uit aan TRT World. Nu veel landen alternatieven voor de dollar verkennen, wordt goud steeds meer gezien als een veilige en waardevolle reserve.

De groeiende interesse in goud draait niet alleen om economie, maar is ook een reactie op verschuivende mondiale machtsdynamieken.

Geopolitieke spanningen zijn de afgelopen jaren toegenomen, van de oorlog in Oekraïne tot de groeiende spanningen tussen China – de op één na grootste economie ter wereld – en de Verenigde Staten. Deze verschuivingen hebben Moskou en Peking, evenals veel landen in het mondiale zuiden, ertoe aangezet om afstand te nemen van de dollar en alternatieve financiële uitwisselingsmiddelen te ontwikkelen binnen groepen zoals BRICS, een niet-westers politiek en economisch samenwerkingsverband.

Volgens analisten kunnen de 'America First'-politiek van de verkozen Amerikaanse president Donald Trump en westerse sancties tegen Rusland en andere landen ook bijdragen aan het proces van de-dollarisatie, waardoor veel centrale banken wereldwijd meer goud dan dollars zullen kopen.

Van dollar naar goud

Het verminderen van de afhankelijkheid van de dollar heeft geleid tot een voorkeur voor goud. Centrale banken over de hele wereld volgen dit voorbeeld en kopen goud in recordhoeveelheden – naar schatting bijna 700 ton in 2024 alleen al.

“Pogingen om reserves te diversifiëren weg van de Amerikaanse dollar, samen met zorgen over mogelijke toekomstige conflicten met Washington, kunnen ertoe leiden dat centrale banken wereldwijd hun goudreserves vergroten. Zo'n trend kan de goudprijzen in 2025 naar nieuwe hoogten stuwen,” zegt een topvermogensbeheerder.

Deze groeiende voorkeur voor goud is niet alleen een afwijzing van de dollar, maar ook een bredere reactie op economische onvoorspelbaarheid.

De Amerikaanse dollar is sinds de Tweede Wereldoorlog de leidende reservevaluta van de wereld, wat de weg vrijmaakte voor de financiële en politieke dominantie van Washington naast de voormalige communistische macht, de Sovjet-Unie. Maar in het post-Koude Oorlog-tijdperk hebben de Amerikaanse oorlogen, van Irak tot Afghanistan, de populariteit van de dollar aangetast.

Nu is er ook zeker de Trump-factor.

Als de verkozen president Donald Trump zich richt op protectionistische economische beleidsmaatregelen, zoals hij al lang heeft beloofd, en extra tarieven oplegt aan China evenals nieuwe beperkingen op immigratiebeleid, kan dit de inflatie in de VS verhogen en de aantrekkingskracht van goud als bescherming tegen fiscale instabiliteit vergroten, aldus Gokhan Ovenc, een academicus aan de faculteit economie van de Universiteit van Istanbul.

Hoewel economen van mening verschillen over de effecten van inflatie op de goudkoorts, geloven velen dat het gele metaal in een tijdperk van hogere prijzen een veilige haven blijft. “Stijgende inflatieverwachtingen versterken goud, omdat het dient als een bescherming tegen inflatie,” zegt Salur.

“Naar mijn mening zullen politieke en economische risico's, niet-dollar- en rendementgevoelige vraag van de-dollarisatie door centrale banken en investeerders die een bescherming zoeken tegen fiscale instabiliteit, evenals hardnekkige inflatie, een nieuw jaar van winsten voor goud ondersteunen,” aldus Ole Hansen, hoofd grondstoffenstrategie bij Saxo Bank.

Goud is vet

Terwijl centrale banken de krantenkoppen halen met hun aankopen, wenden ook gewone mensen zich tot goud. Juweliers in Istanbul melden een levendige handel, waarbij veel klanten gouds betrouwbaarheid noemen in vergelijking met fluctuerende rentetarieven of valutawaarden.

“Goud heeft de rentetarieven overtroffen en voelt veel veiliger,” zegt Hasan Demircivi, een juwelier uit Uskudar met meer dan 20 jaar ervaring.

“In 2025 geloof ik persoonlijk dat goud een hogere waarde zal hebben dan andere grondstoffen,” voegt de Turkse juwelier toe.

Zijn klanten delen zijn optimisme en voorspellen dat de prijzen in 2025 boven de $3.500 per ounce zullen uitstijgen.

Murat Baris, een andere juwelier uit Uskudar, gelooft ook dat de waarde van het gele metaal in 2025 zal toenemen. “De dollar roest, maar goud niet,” zegt Baris, die al meer dan drie decennia in de goudindustrie werkt dankzij het familiebedrijf, tegen TRT World.

Een van zijn klanten, Umran Bire, voegt eraan toe: “Ik geef de voorkeur aan goud omdat het in de toekomst meer rendement zal opleveren.”

Wat de Fed doet, is van belang voor goud.

Analisten bij Goldman Sachs Investment Bank voorspellen dat goud tegen het einde van 2025 $3.000 per ounce kan bereiken.

Dit optimisme is geworteld in een samenspel van factoren: geopolitieke onzekerheid, inflatievrees en mogelijke renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve, aldus Ovenc, de econoom van de Universiteit van Istanbul, aan TRT World.

Volgens sommige voorspellingen zal de Fed in 2025 meerdere keren de rente verlagen, wat wereldwijd de geldhoeveelheid zal vergroten en gunstige omstandigheden zal creëren voor individuen om in goud te investeren, zegt Ovenc. Dit betekent dat de waarde van dit edelmetaal waarschijnlijk zal stijgen door de toegenomen vraag, voegt de econoom toe.

“Renteverlagingen ondersteunen over het algemeen hogere goudprijzen door de opportuniteitskosten van het aanhouden van niet-rendabele activa te verlagen,” voegt Salur toe.

“Als Trump beleid voert dat het onafhankelijke karakter van de Amerikaanse centrale bank ondermijnt, zal dit de trend naar goud verder versterken,” voorspelt Ovenc. Onder verschillende factoren zal “de relatie tussen Trump en de Amerikaanse centrale bank het niveau van de goudkoorts bepalen,” voegt hij eraan toe.

Maar Salur wijst ook op een ander economisch scenario dat in het voordeel van Trump en de Amerikaanse financiën kan werken. “Een sterke Amerikaanse dollar, hoge Amerikaanse obligatierendementen, afnemende geopolitieke spanningen en een vertraging in renteverlagingen kunnen het momentum van goud temperen in vergelijking met 2024,” zegt hij, waarbij hij benadrukt dat de waarde van goud in 2023 met 13,1 procent steeg en in 2024 verdubbelde, met een piek als resultaat.

Hoewel nieuwe recordhoogtes in 2025 heel goed mogelijk zijn, wordt Salur’s vertrouwen in sterke goudstijgingen “getemperd” door een mogelijk financieel scenario dat de Amerikaanse economie begunstigt. “Het handhaven van een hoge allocatie in goud in portefeuilles zal in 2025 mogelijk niet de maximale opbrengsten opleveren,” voegt hij toe.

Terwijl analisten zoals Salur de financiële factoren afwegen die de koers van goud kunnen beïnvloeden, zien anderen de waarde ervan als iets diepers en duurzamers.

Fatih Kul, een deli-medewerker in Istanbul, biedt een filosofisch perspectief en merkt op dat de stijging van goud niet alleen over economie gaat, maar ook over menselijke psychologie. Zoals hij het verwoordt: “Goud is sinds het begin der tijden de valuta van de mensheid.” In een tijdperk van snelle veranderingen en aanhoudende conflicten blijft de tijdloze waarde ervan ongeëvenaard.